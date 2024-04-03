Понравятся всем: как приготовить мини-чизкейки всего из трех ингредиентов (видео)

Что понадобится

Рецепт очень прост, ведь для приготовления понадобится только три ингредиента.

Заранее подготовьте:

сыр кисломолочный - 500 г

яйца куриные - 3 шт.

сгущенка - 350 г

Чтобы десерт получился нежным, і сыра должна быть правильная текстура - без крупных комочков.

Способ приготовления

Сначала в чаше блендера нужно соединить творог, яйца и сгущенку. Все перебейте до однородности и распределите по формочкам.

Выпекайте чизкейки при температуре 165°C 20-25 минут.

По желанию в десерт можно добавить замороженные ягоды или шоколад.

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