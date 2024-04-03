Понравятся всем: как приготовить мини-чизкейки всего из трех ингредиентов (видео)

Всем нравится чизкейк, ведь это один из самых популярных десертов. Приготовить его можно по новому рецепту, а именно в формочках для кексов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу шеф-повара Анатолия Добровольского.
Рецепт очень прост, ведь для приготовления понадобится только три ингредиента.
Заранее подготовьте:
Чтобы десерт получился нежным, і сыра должна быть правильная текстура - без крупных комочков.
Сначала в чаше блендера нужно соединить творог, яйца и сгущенку. Все перебейте до однородности и распределите по формочкам.
Выпекайте чизкейки при температуре 165°C 20-25 минут.
По желанию в десерт можно добавить замороженные ягоды или шоколад.
@dobrovolskyi_hchef Солодощі з трьох інгридієнтів. Це дуже просто. Але бережіться. Дуже солодко. Сир кисломолочний 500 г Яйця 3 шт Згущене молоко 1 банка. #чиз #чизкейк #запіканка #солодко #смачно оригінальний звук - Anatolii Dobrovolskyi
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