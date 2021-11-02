"Сплошной крик": волонтер рассказала о катастрофической ситуации в COVID- больницах Одессы

В Одессе практически не осталось мест в коронавирусных отделениях больниц. Часть пациентов в тяжелом состоянии вынуждена лечиться дома, так как их просто некуда госпитализировать. Волонтеры называют ситуацию адской.

Она сообщила, что на весь город в больницах осталось не более 20 мест для пациентов и берут только со средней тяжестью заболевания. Люди, которым нужна реанимация – в очереди и вынуждены находиться дома. Для одной из пациенток родные нашли вертолет за 10 тысяч долларов, чтобы транспортировать ее в другой город, но места и там не нашли.

"У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет- на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места - катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные. Утром родственники одной пациентки нашли вертолет за 10 тысяч долларов для того, чтобы транспортировать в другой город! Но места не нашли. Концентраторы привозят, мы их моем, меняем фильтры и сразу уже выдаем тем, кто стоит в очереди. У двоих сотрудников фонда близкие загремели в реанимации (не ковид) и мы им с трудом нашли место. Ковид снес всю систему", - описала ситуацию Кожевникова.

Также волонтер рассказала жуткую историю о пожилой женщине, которую дочь уже три недели пытается вытянуть из коронавируса. Женщина продала все, что можно, но шансов на спасение практически нет.

"Ищу место для Бабушки, которую дочь тянет уже три недели. Она продала уже все. Долги 50 тысяч. На последнем вызове у нее, общаюсь с доктором скорой - пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Простите. Объясняю дочке, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти", - добавила Кожевникова.

Она признается, что в Одессе случаются совершенно невероятные и ужасные ситуации. К ней обратились родственники пациента, которого еще 15 октября госпитализировали в одну из районных больниц. Найти его не могут. Кожевникова обнаружила пациента – он умер еще 20 октября.

"Я нашла. Умер 20.10. Сегодня 1.11. Как такое может быть? Моя голова отказывается это все принимать. Записи в телефоне хуже любого фильма ужасов", - сокрушается волонтер.