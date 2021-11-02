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В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода для COVID-больных, - медики

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Ивано-Франковск, Вторник 02 ноября 2021 12:04
В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода для COVID-больных, - медики Фото: в больницах для пациентов с COVID-19 не хватает медицинского кислорода (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В больницах Ивано-Франковска не хватает медицинского кислорода для пациентов с COVID-19. Вчера больница получила 1900 литров кислорода при необходимости 2500 литров в день.

Об этом заявил руководитель городской клинической больницы №1 Тарас Василик, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию совещания.

"Вчера нам и центральной клинической больнице поставили 2 тонны кислорода, и этого недостаточно. Какая будет ситуация дальше - неизвестно", - отметил Василик.

По его словам, львовский поставщик кислорода в октябре осуществил только одну поставку для больницы. Производитель кислорода ссылается на неисправность на предприятии. С перебоями работает и поставщик из Калуша.

"Утром мы не знаем, сколько кислорода получим", - отметил в свою очередь директор Центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

Напомним, Минздрав сообщил, что Украина полностью обеспечена кислородом для COVID-больных.

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