Сплошная руина: появились свежие фото из оккупированного Донецка

Оккупированный Донецк с каждым днем все больше превращается в сплошную руину. Жилые многоэтажки поражают своим состоянием.
Актуальные фото полуразрушенных районов города опубликовал в своем Twitter блогер "БыльБылева".
На фото видно, что на балконах многоэтажек уже нет окон. Зато есть много мусора.
Как написал автор публикации, на снимках запечатлен микрорайон Октябрьский.
Фото: вот так выглядят некоторые районы оккупированного Донецка сегодня (twitter.com/Bylbyleva5)
Однако на территории возле самого дома довольно чисто.
Тем временем, пользователи сети в комментариях сравнивают это место с Зоной отчуждения.
Некоторые говорят, что и до войны там было жутко, а сам район не слишком приятный.
Также в сети показали, как теперь выглядит "Олимпик" - бывший домашний стадион команды "Шахтер". Здесь проходили тренировки грандов футбола во время Евро 2012.
"Все, к чему прикасается оккупант, превращается в тлен", - говорится в подписи к видео.
Напомним, недавно известный журналист рассказал всю правду о жизни в оккупированном Донецке.