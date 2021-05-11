Сплошная руина: появились свежие фото из оккупированного Донецка

На фото видно, что на балконах многоэтажек уже нет окон. Зато есть много мусора.

Как написал автор публикации, на снимках запечатлен микрорайон Октябрьский.

Фото: вот так выглядят некоторые районы оккупированного Донецка сегодня (twitter.com/Bylbyleva5)

Однако на территории возле самого дома довольно чисто.

Тем временем, пользователи сети в комментариях сравнивают это место с Зоной отчуждения.

Как зона отчуждения Чернобыль

Был там недавно. Жутко...

Вечно шныряющие нарки, бухари, убитые пятиэтажки, за*ранные улицы и рынок…

Некоторые говорят, что и до войны там было жутко, а сам район не слишком приятный.

А когда-то там жили прямо культовые персонажи...

Та там и до войны не ахти район был, это просто дополнило картину вечного пи*деца там

Также в сети показали, как теперь выглядит "Олимпик" - бывший домашний стадион команды "Шахтер". Здесь проходили тренировки грандов футбола во время Евро 2012.

"Все, к чему прикасается оккупант, превращается в тлен", - говорится в подписи к видео.