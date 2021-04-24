Политизировано все: журналист рассказал о жизни в оккупированном Донецке
В оккупированном Донецке растут цены на продукты, увеличивается политизация общества и наблюдается стагнация во всех сферах.
Об этом рассказал журналист Роман Медный в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Это ужасно. Во-первых, все политизировано. Причем остались самые оголтелые. С молодежью говорить практически невозможно. Местные СМИ на 100% пропагандистские, слоган "В [террористической организации] "Донецкой народной республике" все только начинается" напоминает советские отчеты периода застоя", – объяснил ситуацию в городе журналист.
В жизненных реалиях, по словам Медного, видна "плавная стагнация".
"Настроение у людей расшатанное. Все хотят, чтобы хоть в какую-то сторону уже решилось. Со стороны России поддержка "ДНР" практически нулевая. Цены растут очень быстро. Инфляция составила за полгода порядка 30-40%. Яйца стоили 63 руб. [23 грн], сейчас - 90 руб. [33 грн]", - отметил он.
Медный добавил, что, несмотря на рост цен, в Донецке "очень плохое качество продуктов".
"Если хочешь купить сметаны, нужно знать, какую именно покупать. Потому что 80% - это какой-то растворенный жир. Нормальных сигарет не купить. Средства гигиены завозятся самые дешевые. Очень много подделок", - рассказал журналист.
Несмотря на последние новости об эскалации конфликта на Донбассе, жители Донецка воевать не намерены, продолжил Медный.
"Те, кто числятся здесь как военные, - общаясь с ними, я не вижу высокого боевого духа. У местных жителей веры в то, что ситуация разрешится в ту или другую сторону, нет. Но при этом идет активное распространение российских паспортов", - отметил он.
Что касается работы СМИ, в Донецке вещают только местные и российские телеканалы.
"В местном эфире только местные и российские СМИ. Украинских СМИ вообще никаких нет", - резюмировал журналист.
Напомним, ранее боевики на Донбассе опять обстреливали позиции украинских военных. За прошедшие сутки, 23 апреля, зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что боевики готовят провокации на праздники, о чем предупредили в штабе ООС.