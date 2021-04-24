Политизировано все: журналист рассказал о жизни в оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке растут цены на продукты, увеличивается политизация общества и наблюдается стагнация во всех сферах.

Об этом рассказал журналист Роман Медный в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Это ужасно. Во-первых, все политизировано. Причем остались самые оголтелые. С молодежью говорить практически невозможно. Местные СМИ на 100% пропагандистские, слоган "В [террористической организации] "Донецкой народной республике" все только начинается" напоминает советские отчеты периода застоя", – объяснил ситуацию в городе журналист.

В жизненных реалиях, по словам Медного, видна "плавная стагнация".

"Настроение у людей расшатанное. Все хотят, чтобы хоть в какую-то сторону уже решилось. Со стороны России поддержка "ДНР" практически нулевая. Цены растут очень быстро. Инфляция составила за полгода порядка 30-40%. Яйца стоили 63 руб. [23 грн], сейчас - 90 руб. [33 грн]", - отметил он.

Медный добавил, что, несмотря на рост цен, в Донецке "очень плохое качество продуктов".

"Если хочешь купить сметаны, нужно знать, какую именно покупать. Потому что 80% - это какой-то растворенный жир. Нормальных сигарет не купить. Средства гигиены завозятся самые дешевые. Очень много подделок", - рассказал журналист.

Несмотря на последние новости об эскалации конфликта на Донбассе, жители Донецка воевать не намерены, продолжил Медный.

"Те, кто числятся здесь как военные, - общаясь с ними, я не вижу высокого боевого духа. У местных жителей веры в то, что ситуация разрешится в ту или другую сторону, нет. Но при этом идет активное распространение российских паспортов", - отметил он.

Что касается работы СМИ, в Донецке вещают только местные и российские телеканалы.

"В местном эфире только местные и российские СМИ. Украинских СМИ вообще никаких нет", - резюмировал журналист.