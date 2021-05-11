RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Суцільна руїна: з'явилися свіжі фото з окупованого Донецька

Автор: Styler

Окупований Донецьк з кожним днем все більше перетворюється на суцільну руїну. Житлові багатоповерхівки вражають своїм станом.

Актуальні фото напівзруйнованих районів міста опублікував у своєму Twitter блогер "БыльБылева".

На фото видно, що на балконах багатоповерхівок вже немає вікон. Зате є багато сміття.

Як написав автор публікації, на знімках зображений мікрорайон Жовтневий.

Фото: ось так виглядають деякі райони окупованого Донецька сьогодні (twitter.com/Bylbyleva5)

Однак на території біля самого будинку досить чисто.

Тим часом, користувачі мережі в коментарях порівнюють це місце із зоною відчуження.

  • Як зона відчуження Чорнобиль
  • Був там недавно. Моторошно...
  • Вічно шастають нарки, бухарі, вбиті п'ятиповерхівки, за*рані вулиці і ринок…

Деякі юзери кажуть, що і до війни там було моторошно, а сам район не надто приємний.

  • А колись там жили прямо культові персонажі...
  • Та там і до війни не дуже район був, це просто доповнило картину вічного пи*деця там

Також в мережі показали, як тепер виглядає "Олімпік" - колишній домашній стадіон команди "Шахтар". Тут проходили тренування грандів футболу під час Євро 2012.

"Все, до чого торкається окупант, перетворюється на тлін", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, нещодавно відомий журналіст розповів всю правду про життя в окупованому Донецьку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донецьк