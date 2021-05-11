ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сплошная руина: появились свежие фото из оккупированного Донецка

Новина українською → Донецк, Вторник 11 мая 2021 17:01
Сплошная руина: появились свежие фото из оккупированного Донецка Коллаж РБК-Украина: так выглядит оккупированный Донецк сегодня
Автор: Styler

Оккупированный Донецк с каждым днем все больше превращается в сплошную руину. Жилые многоэтажки поражают своим состоянием.

Актуальные фото полуразрушенных районов города опубликовал в своем Twitter блогер "БыльБылева".

На фото видно, что на балконах многоэтажек уже нет окон. Зато есть много мусора.

Как написал автор публикации, на снимках запечатлен микрорайон Октябрьский.

Сплошная руина: появились свежие фото из оккупированного ДонецкаСплошная руина: появились свежие фото из оккупированного Донецка

Фото: вот так выглядят некоторые районы оккупированного Донецка сегодня (twitter.com/Bylbyleva5)

Однако на территории возле самого дома довольно чисто.

Тем временем, пользователи сети в комментариях сравнивают это место с Зоной отчуждения.

  • Как зона отчуждения Чернобыль
  • Был там недавно. Жутко...
  • Вечно шныряющие нарки, бухари, убитые пятиэтажки, за*ранные улицы и рынок…

Некоторые говорят, что и до войны там было жутко, а сам район не слишком приятный.

  • А когда-то там жили прямо культовые персонажи...
  • Та там и до войны не ахти район был, это просто дополнило картину вечного пи*деца там

Также в сети показали, как теперь выглядит "Олимпик" - бывший домашний стадион команды "Шахтер". Здесь проходили тренировки грандов футбола во время Евро 2012.

"Все, к чему прикасается оккупант, превращается в тлен", - говорится в подписи к видео.

Напомним, недавно известный журналист рассказал всю правду о жизни в оккупированном Донецке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Донецк
LITE
Могилевская подразнила роскошным бюстом и заявлением о переменах: "страшно переживаю"
Могилевская подразнила роскошным бюстом и заявлением о переменах: "страшно переживаю"