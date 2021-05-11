Сплошная руина: появились свежие фото из оккупированного Донецка

Оккупированный Донецк с каждым днем все больше превращается в сплошную руину. Жилые многоэтажки поражают своим состоянием.

На фото видно, что на балконах многоэтажек уже нет окон. Зато есть много мусора.

Как написал автор публикации, на снимках запечатлен микрорайон Октябрьский.

Фото: вот так выглядят некоторые районы оккупированного Донецка сегодня (twitter.com/Bylbyleva5)

Однако на территории возле самого дома довольно чисто.

Тем временем, пользователи сети в комментариях сравнивают это место с Зоной отчуждения.

Как зона отчуждения Чернобыль

Был там недавно. Жутко...

Вечно шныряющие нарки, бухари, убитые пятиэтажки, за*ранные улицы и рынок…

Некоторые говорят, что и до войны там было жутко, а сам район не слишком приятный.

А когда-то там жили прямо культовые персонажи...

Та там и до войны не ахти район был, это просто дополнило картину вечного пи*деца там

Также в сети показали, как теперь выглядит "Олимпик" - бывший домашний стадион команды "Шахтер". Здесь проходили тренировки грандов футбола во время Евро 2012.

"Все, к чему прикасается оккупант, превращается в тлен", - говорится в подписи к видео.