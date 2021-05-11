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Суцільна руїна: з'явилися свіжі фото з окупованого Донецька

Новость на русском → Донецьк, Вівторок 11 травня 2021 17:01
Суцільна руїна: з'явилися свіжі фото з окупованого Донецька Колаж РБК-Україна: так виглядає окупований Донецьк сьогодні
Автор: Styler

Окупований Донецьк з кожним днем все більше перетворюється на суцільну руїну. Житлові багатоповерхівки вражають своїм станом.

Актуальні фото напівзруйнованих районів міста опублікував у своєму Twitter блогер "БыльБылева".

На фото видно, що на балконах багатоповерхівок вже немає вікон. Зате є багато сміття.

Як написав автор публікації, на знімках зображений мікрорайон Жовтневий.

Суцільна руїна: з'явилися свіжі фото з окупованого ДонецькаСуцільна руїна: з'явилися свіжі фото з окупованого Донецька

Фото: ось так виглядають деякі райони окупованого Донецька сьогодні (twitter.com/Bylbyleva5)

Однак на території біля самого будинку досить чисто.

Тим часом, користувачі мережі в коментарях порівнюють це місце із зоною відчуження.

  • Як зона відчуження Чорнобиль
  • Був там недавно. Моторошно...
  • Вічно шастають нарки, бухарі, вбиті п'ятиповерхівки, за*рані вулиці і ринок…

Деякі юзери кажуть, що і до війни там було моторошно, а сам район не надто приємний.

  • А колись там жили прямо культові персонажі...
  • Та там і до війни не дуже район був, це просто доповнило картину вічного пи*деця там

Також в мережі показали, як тепер виглядає "Олімпік" - колишній домашній стадіон команди "Шахтар". Тут проходили тренування грандів футболу під час Євро 2012.

"Все, до чого торкається окупант, перетворюється на тлін", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, нещодавно відомий журналіст розповів всю правду про життя в окупованому Донецьку.

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