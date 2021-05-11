Суцільна руїна: з'явилися свіжі фото з окупованого Донецька

Окупований Донецьк з кожним днем все більше перетворюється на суцільну руїну. Житлові багатоповерхівки вражають своїм станом.

На фото видно, що на балконах багатоповерхівок вже немає вікон. Зате є багато сміття.

Як написав автор публікації, на знімках зображений мікрорайон Жовтневий.

Фото: ось так виглядають деякі райони окупованого Донецька сьогодні (twitter.com/Bylbyleva5)

Однак на території біля самого будинку досить чисто.

Тим часом, користувачі мережі в коментарях порівнюють це місце із зоною відчуження.

Як зона відчуження Чорнобиль

Був там недавно. Моторошно...

Вічно шастають нарки, бухарі, вбиті п'ятиповерхівки, за*рані вулиці і ринок…

Деякі юзери кажуть, що і до війни там було моторошно, а сам район не надто приємний.

А колись там жили прямо культові персонажі...

Та там і до війни не дуже район був, це просто доповнило картину вічного пи*деця там

Також в мережі показали, як тепер виглядає "Олімпік" - колишній домашній стадіон команди "Шахтар". Тут проходили тренування грандів футболу під час Євро 2012.

"Все, до чого торкається окупант, перетворюється на тлін", - йдеться у підписі до відео.