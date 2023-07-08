Спливло відео з підземної річки Либідь в Києві, яка затопила Ocean Plaza. Тепер зрозуміло, чому

Переповнена річка під час сильної зливи вийшла з берегів. Комунальні служби міста ліквідовували наслідки негоди.

На відео показали підземну частину річки Либідь, яка затопила найбільший торгово-розважальний центр столиці "Ocean Plaza".

Зокрема, можна побачити, що половина тунелю забита сміттям, тому для води немає іншого шляху, ніж повертатися на поверхню й пробиватись через люки.

Додамо, що найбільше постраждали Голосіївський та Печерський райони. Зокрема, вода дісталася підземного переходу поблизу станції метро "Звіринецька". Там вона стікала сходами, немов фонтан.

Через наслідки негоди автівки буквально плавали вулицями.