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Спливло відео з підземної річки Либідь в Києві, яка затопила Ocean Plaza. Тепер зрозуміло, чому

Як виглядає підземна частина річки Либідь (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві вчора, 7 липня, сильні грозові зливи підтопили центральні райони. У деяких районах автівки плавали по вулицях, а в одному з торговельних центрів міста "'з'явився" фонтан.

Відео з підземної частини річки Либідь з'явилось у місцевому Telegram-каналі.

Переповнена річка під час сильної зливи вийшла з берегів. Комунальні служби міста ліквідовували наслідки негоди.

На відео показали підземну частину річки Либідь, яка затопила найбільший торгово-розважальний центр столиці "Ocean Plaza".

Зокрема, можна побачити, що половина тунелю забита сміттям, тому для води немає іншого шляху, ніж повертатися на поверхню й пробиватись через люки.

Додамо, що найбільше постраждали Голосіївський та Печерський райони. Зокрема, вода дісталася підземного переходу поблизу станції метро "Звіринецька". Там вона стікала сходами, немов фонтан.

Через наслідки негоди автівки буквально плавали вулицями.

Раніше рятувальники повідомляли, що робити під час повеней і паводків.

Також ми показували, як рятувальники визволили людей з підтоплених підвалів у Києві.

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