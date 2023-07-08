RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появилось видео с подземной реки Лыбедь в Киеве, затопившей Ocean Plaza. Теперь понятно, почему

Как выглядит подземная часть реки Лыбедь (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве вчера, 7 июля, сильные грозовые ливни подтопили центральные районы. В некоторых районах автомобили плавали по улицам, а в одном из торговых центров города "появился" фонтан.

Видео с подземной части реки Лыбедь появилось в местном Telegram-канале.

Переполненная река во время сильного ливня вышла из берегов. Коммунальные службы города ликвидировали последствия непогоды.

На видео показали подземную часть реки Лыбедь, которая затопила самый большой торгово-развлекательный центр "Ocean Plaza".

В частности можно увидеть, что половина тоннеля забита мусором, поэтому для воды нет другого пути, чем возвращаться на поверхность и пробиваться через люки.

Добавим, что больше всего пострадали Голосеевский и Печерский районы. В частности, вода досталась подземному переходу вблизи станции метро "Зверинецкая". Там она стекала по ступенькам, словно фонтан.

Из-за последствий непогоды автомобили буквально плавали по улицам.

Ранее спасатели сообщали, что делать во время наводнений и паводков.

Также мы показывали, как спасатели освободили людей из подтопленных подвалов в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевливеньдожди