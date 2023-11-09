Співзасновник Apple потрапив до лікарні: що відомо про його стан

73-річного співзасновника Apple Стіва Возняка госпіталізували до лікарні в Мехіко. У нього підозрюють ішемічний інсульт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Reuters .

Що відомо

73-річний підприємець повинен був взяти участь у Всесвітньому бізнес-форумі в столиці Мексики Санта-Фе в середу. Возняк виступив, але після завершення промови сказав дружині, що "дивно почувається".

Вона наголосила, що чоловікові потрібно до лікарні. Лікарі підозрюють у бізнесмена ішемічний інсульт. Це стан гострого порушення мозкового кровообігу внаслідок дефіциту надходження артеріальної крові до головного мозку. Інакше хворобу називають інфарктом мозку.

Наразі більше деталей про його стан невідомо.

Стів Возняк потрапив у лікарню (фото: Вікіпедія)

Хто такий Стів Возняк

Стіва Возняка вважають одним із батьків революції персональних комп'ютерів. У 1976 році він разом із Стівом Джобсом заснував компанію Apple Computer (нині Apple inc.). У середині 1970-х він створив комп'ютери Apple I та Apple II.

У 1985 році Стів Возняк покинув посаду віцепрезидента Apple і обійняв посаду консультанта, володіючи пакетом акцій компанії. Після припинення активної роботи в Apple заснував низку високотехнологічних компаній.

Зокрема, створив компанію з розробки систем віддаленого доступу для використання в побутових комп'ютерах. Фірма CL-9 проіснувала до кінця 1989 року.

У вересні 2021 року Возняк оголосив про створення приватної космічної компанії Privateer Space. У листопаді 2021 році підприємець організував стартап, який передбачає систематизацію інформації про сміття на космічній орбіті Землі.