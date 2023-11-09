Сооснователь Apple попал в больницу: что известно о его состоянии

73-летнего соучредителя Apple Стива Возняка госпитализировали в больницу в Мехико. У него подозревают ишемический инсульт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Reuters .

Что известно

73-летний предприниматель должен был поучаствовать во Всемирном бизнес-форуме в столице Мексики в среду. Возняк выступил, но после завершения речи сказал жене, что "странно чувствует себя".

Она подчеркнула, что мужу нужно в больницу. Врачи подозревают у бизнесмена ишемический инсульт. Это состояние острого нарушения мозгового кровообращения в результате дефицита поступления артериальной крови в головной мозг. Иначе болезнь называют инфарктом мозга.

Пока больше деталей о его состоянии неизвестно.

Стив Возняк попал в больницу (фото: Википедия)

Кто такой Стив Возняк

Стива Возняка считают одним из родителей революции персональных компьютеров. В 1976 году он вместе со Стивом Джобсом основал компанию Apple Computer (ныне Apple inc.). В середине 1970-х он создал компьютеры Apple I и Apple II.

В 1985 году Стив Возняк покинул должность вице-президента Apple и занял должность консультанта, владея пакетом акций компании. После прекращения активной работы в Apple основал ряд высокотехнологичных компаний.

В частности, он создал компанию по разработке систем удаленного доступа для использования в бытовых компьютерах. Компания CL-9 просуществовала до конца 1989 года.

В сентябре 2021 Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space. В ноябре 2021 года предприниматель организовал стартап, предусматривающий систематизацию информации о мусоре на космической орбите Земли.