Співробітниця McDonald's шокувала, як у фаст-фуді готують сніданки: вам цього ніколи не розкажуть
У той час як у мережі з кожним днем стає все більше і більше викривачів McDonald's, з'явилося нове відео, яке докладно описує, як готуються сніданки в цій мережі швидкого харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok співробітниці "маку" під ніком blexican_shay83.
Як готують сніданки у "маку"
Відео в TikTok називається "Речі, про які McDonald's ніколи вам не розповість" і опублікувала його співробітниця мережі під ніком blexican_shay83.
За її словами, яйця, які продають як свіжі, вже готові до цього.
На відео жінка показала попередньо упаковану оброблену їжу, яка продається загорнутою в пластик, а не готується свіжою.
"Також ваші оладки (панкейки) не готують перед вами в кафе, а вони вже давно приготовлені. Їх просто розігрівають!" – повідомила американка.
Те саме стосується й інших продуктів на сніданок.
Що думають користувачі мережі з цього приводу
У коментарях до відео обурені користувачі відзначили, що потрібно просто перестати ходити в ресторани.
- Потрібно просто перестати ходити до їхніх ресторанів.
- Чорт, коли я там працював (20 років тому), там готували та подавали справжні яйця. Так сумно.
- Мій собака з'їсть що завгодно, але оладки з Макдональдса він не вважає їжею. Я теж.
- Так багато ресторанів роблять так само, чому дивуватися
- Я думав, що все це вже знають
- Невже хтось думав, що там є щось свіже?
@blexican_shay83
#screammovie #VozDosCriadores we hit 4.5M . #4million #viral #thingsyoudidntknow #mcdonalds original sound - Blexican
Нагадаємо, що екс-співробітник McDonald's назвав 2 продукти, які не можна замовляти.
Як ми раніше писали,МакДональдс повернув улюблені українцями страви.