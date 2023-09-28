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Співробітниця McDonald's шокувала, як у фаст-фуді готують сніданки: вам цього ніколи не розкажуть

Четвер 28 вересня 2023 09:44
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Співробітниця McDonald's шокувала, як у фаст-фуді готують сніданки: вам цього ніколи не розкажуть Фото: Як готують сніданки у МакДональдсі (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У той час як у мережі з кожним днем стає все більше і більше викривачів McDonald's, з'явилося нове відео, яке докладно описує, як готуються сніданки в цій мережі швидкого харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok співробітниці "маку" під ніком blexican_shay83.

Як готують сніданки у "маку"

Відео в TikTok називається "Речі, про які McDonald's ніколи вам не розповість" і опублікувала його співробітниця мережі під ніком blexican_shay83.

За її словами, яйця, які продають як свіжі, вже готові до цього.

На відео жінка показала попередньо упаковану оброблену їжу, яка продається загорнутою в пластик, а не готується свіжою.

"Також ваші оладки (панкейки) не готують перед вами в кафе, а вони вже давно приготовлені. Їх просто розігрівають!" – повідомила американка.

Те саме стосується й інших продуктів на сніданок.

Що думають користувачі мережі з цього приводу

У коментарях до відео обурені користувачі відзначили, що потрібно просто перестати ходити в ресторани.

  • Потрібно просто перестати ходити до їхніх ресторанів.
  • Чорт, коли я там працював (20 років тому), там готували та подавали справжні яйця. Так сумно.
  • Мій собака з'їсть що завгодно, але оладки з Макдональдса він не вважає їжею. Я теж.
  • Так багато ресторанів роблять так само, чому дивуватися
  • Я думав, що все це вже знають
  • Невже хтось думав, що там є щось свіже?

Нагадаємо, що екс-співробітник McDonald's назвав 2 продукти, які не можна замовляти.

Як ми раніше писали,МакДональдс повернув улюблені українцями страви.

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