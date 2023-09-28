Сотрудница McDonald's шокировала, как в фаст-фуде готовят завтраки: вам этого никогда не расскажут

В то время как в сети с каждым днем становится все больше и больше разоблачителей McDonald's, появилось новое шокирующее видео, подробно описывающее, как готовятся завтраки в этой сети быстрого питания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok сотрудницы "мака" под ником blexican_shay83 .

Как готовят завтраки в "маке"

Видео в TikTok называется "Вещи, о которых McDonald's никогда вам расскажет" и опубликовала его сотрудница сети под ником blexican_shay83.

По ее словам, яйца, которые продают как свежие, уже приготовлены до этого.

На видео женщина показала предварительно упакованную, обработанную еду, которая продается завернутой в пластик, а не готовится свежей.

"Также ваши оладьи (панкейки) не готовят перед вами в кафе, а они уже давно приготовлены. Их просто разогревают!" - сообщила американка.

То же самое касается и других продуктов на завтрак.

Что думают пользователи сети по этому поводу

В комментариях к видео возмущенные пользователи отметили, что нужно просто прекратить ходить в рестораны.