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Сотрудница McDonald's шокировала, как в фаст-фуде готовят завтраки: вам этого никогда не расскажут

Четверг 28 сентября 2023 09:44
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Сотрудница McDonald's шокировала, как в фаст-фуде готовят завтраки: вам этого никогда не расскажут Фото: Как готовят завтраки в МакДональдсе (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В то время как в сети с каждым днем становится все больше и больше разоблачителей McDonald's, появилось новое шокирующее видео, подробно описывающее, как готовятся завтраки в этой сети быстрого питания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok сотрудницы "мака" под ником blexican_shay83.

Как готовят завтраки в "маке"

Видео в TikTok называется "Вещи, о которых McDonald's никогда вам расскажет" и опубликовала его сотрудница сети под ником blexican_shay83.

По ее словам, яйца, которые продают как свежие, уже приготовлены до этого.

На видео женщина показала предварительно упакованную, обработанную еду, которая продается завернутой в пластик, а не готовится свежей.

"Также ваши оладьи (панкейки) не готовят перед вами в кафе, а они уже давно приготовлены. Их просто разогревают!" - сообщила американка.

То же самое касается и других продуктов на завтрак.

Что думают пользователи сети по этому поводу

В комментариях к видео возмущенные пользователи отметили, что нужно просто прекратить ходить в рестораны.

  • Нужно просто перестать ходить в их рестораны.
  • Черт, когда я там работал (20 лет назад), там готовили и подавали настоящие яйца. Так грустно.
  • Моя собака съест что угодно, но оладьи из Макдональдса она не считает едой. Я тоже.
  • Так многие рестораны делают точно так же, чему удивляться
  • Я думал, все это уже знают
  • Неужели кто-то думал, что там есть что-то свежее?

Напомним, что экс-сотрудник McDonald's назвал 2 продукта, которые нельзя заказывать.

Как мы ранее писали, МакДональдс вернул любимые украинцами блюда.

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МакДональдз Здоровое питание