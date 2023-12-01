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Співала колискову, щоб заспокоїти. Акушерка з Луганщини вразила історією про порятунок військових

Сохань рятує військових на Запорізькому напрямку (фото: facebook.com/profile.php?id=100008721575216)
Автор: Поліна Іваненко

Оксана Сохань, яка нині працює головною медсестрою медичної роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, вирішила допомагати військовим ще у 2014 році. До цього жінка з Лисичанська, що на Луганщині, працювала акушеркою.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне", Сохань розповіла, як їй колись довелося співати військовим колискові, аби допомогти їм заспокоїтися.

Рятувала бійців з контузією

Медсестра розповіла, що іноді їй доводиться рятувати військових у непростих умовах. Колись вона мала допомогти бійцям з контузією, але ліків для цього не було. І тоді Сохань знайшла єдиний варіант.

"Був випадок, коли до мене в машину закинули двох хлопців, а в них була дуже сильна контузія. Вони поводилися неадекватно, буйно, десь поривалися бігти. А в мене не було препаратів, щоб їх заспокоїти.

Я не знайшла нічого кращого, як заспівати колискову, як своїм дітям. І вони заспокоїлися", - пригадала медсестра.

"Тільки не сьогодні"

Також Сохань, яка нині рятує військових на Запорізькому напрямку, розповіла, коли їй було страшно. На початку повномасштабної війни РФ проти України медсестра боялася загинути двічі, у дні, які дуже важливі для її родини.

"Страшно було, поки їдеш туди, бо є час думати і ти все це чуєш і просто молишся в машині. Найтяжчі дні в мене були 27 лютого і 3 березня - це дні народження моєї онуки і сина.

Я в машині казала: "Боже, тільки не сьогодні, щоб не зіпсувати дітям дні народження". Ми всі готові були вмерти, ми всі розуміли, що ми не виживемо", - зізналася медсестра.

 

Раніше ми вже розповідали, що спецназівці показали евакуацію пораненого бійця під час масованого обстрілу.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що суд виніс вирок пропагандистці-зрадниці з каналу Соловйова.

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