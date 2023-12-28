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На співака Юліка напали у Варшаві: деталі та фото

На Юліка в Варшаві напали невідомі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Нещодавно артист Юлік відправився у благодійний тур разом із ЗАЛІСКО з метою збору коштів для ЗСУ. Але у Варшаві співакові розтрощили авто.

Що трапилося та як зараз виглядає авто артиста, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Вчора відбувся перший концерт для українських біженців, а вже зранку на паркінгу біля помешкання Юлік побачив розбиті вікна (зі сторони водія).

Очевидно, що це була навмисна провокація нашкодити власнику авто з українськими номерами, адже жодної крадіжки чи натяку на це не було.

"Перше - шок! Далі, усвідомлення, що я робою все правильно. Всі живі, вікна заміняться. Добре, що цінні речі та костюми ми забрали із собою. Найбільше дивує той факт вандалізму - нашкодити. І так важко, кожен українець бореться за свободу своїх територій, а тут таке. Нас не злякати, їдемо далі збирати кошти для ЗСУ", - коментує Юлік.

Юліку в Варшаві розбили авто (фото з архіву)

Він викликав поліцію, зафіксувавши факт заподіяння шкоди майну та вирушив розв'язувати питання зі страховою.

"Коли зранку менеджер прибіг зі здивованим та злим обличчям, я зрозумів, що сталось щось недобре. Він зранку пішов продовжувати оплату за паркінг і розповів, що побачив побите авто. Жах, злість. У нас і так все за графіком щільно, а тут ще півдня прийдеться возитись. Але ми з Юліком розуміємо, що карма є і той хто це зробив буде притягнутий до відповідальності", - резюмував Заліско.

 

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Юлік