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На певца Юлика напали в Варшаве: детали и фото

На Юлика в Варшаве напали неизвестные (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Недавно артист Юлик отправился в благотворительный тур вместе с ЗАЛЕСКО с целью сбора средств для ВСУ. Но в Варшаве певцу разбили авто.

Что случилось и как сейчас выглядит автомобиль артиста, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Вчера состоялся первый концерт для украинских беженцев, а уже утром на паркинге возле дома Юлик увидел разбитые окна (со стороны водителя).

Очевидно, что это была намеренная провокация навредить владельцу авто с украинскими номерами, ведь никакой кражи или намека на это не было.

"Первое - шок! Дальше, осознание, что я делаю все правильно. Все живые, окна заменятся. Хорошо, что ценные вещи и костюмы мы забрали с собой. Больше всего удивляет тот факт вандализма - навредить. И так тяжело, каждый украинец борется за свободу" своих территорий, а здесь такое. Нас не испугать, едем дальше собирать средства для ВСУ", - комментирует Юлик.

Юлику в Варшаве разбили авто (фото из архива)

Он вызвал полицию, зафиксировав факт причинения вреда имуществу и отправился решать вопросы со страховой.

"Когда утром менеджер прибежал с удивленным и злым лицом, я понял, что случилось что-то нехорошее. Он утром пошел продолжать оплату за паркинг и рассказал, что увидел разбитое авто. Ужас, злоба. У нас и так все по графику плотно, а тут еще полдня придется возиться. Но мы с Юликом понимаем, что карма есть и тот, кто это сделал, будет привлечен к ответственности", - резюмировал Залиско.

 

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Юлік