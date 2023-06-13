Співак Козловський отримав повістку, пройшов ВЛК і збирається до частини (фото)

Український співак Віталій Козловський показав фото, на якому він сидить у військкоматі під час вручення повістки. Можна подумати, що це піарход, але менеджерка артиста каже, що все серйозно.
Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.
"От і до мене прийшла повістка", - підписав знімок в Instagram Віталій, показавши, що він так само людина, чоловік і так само має захищати свою батьківщину.
На кадрі Віталій поки в цивільному сидить разом з представником військкомату, який вручає артисту документ.
Фото: instagram.com/vkozlovsky_music
"Ви що дійсно думаєте, що він буде мобілізований? Не смішіть", - пише один з коментаторів під постом Віталія
Менеджер співака Юлія Бакуменко уточнила, що Козловський вже пройшов військово-лікарняну комісію і згодом поїде до військової частини.
"Це вже мобілізаційна повістка, вручена після ВЛК, з подальшим викликом до військової частини", - заявила менеджерка в коментарі KP.UA.
Зазначимо, що Віталій Козловський зустрів повномасштабне вторгнення у Києві. За останні півтора року виступав перед військовими на передовій та виїздив за кордон з благодійними концертами.
Нагадаємо, що багато українських артистів долучилися до захисту України. Дехто з них вже відслужив і поїхав з концертами збирати на ЗСУ. Тим не менше свій внесок у нашу свободу зробили такі знаменитості, як Андрій Хливнюк, Тарас Тополя, Сашко Положинський, Женя Галич, Гарік Бірча, Фагот та багато інших.
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