Співак Козловський отримав повістку, пройшов ВЛК і збирається до частини (фото)

Козловський теж чоловік

"От і до мене прийшла повістка", - підписав знімок в Instagram Віталій, показавши, що він так само людина, чоловік і так само має захищати свою батьківщину.

На кадрі Віталій поки в цивільному сидить разом з представником військкомату, який вручає артисту документ.

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Піархід чи правда?

"Ви що дійсно думаєте, що він буде мобілізований? Не смішіть", - пише один з коментаторів під постом Віталія

Менеджер співака Юлія Бакуменко уточнила, що Козловський вже пройшов військово-лікарняну комісію і згодом поїде до військової частини.

"Це вже мобілізаційна повістка, вручена після ВЛК, з подальшим викликом до військової частини", - заявила менеджерка в коментарі KP.UA.

Зазначимо, що Віталій Козловський зустрів повномасштабне вторгнення у Києві. За останні півтора року виступав перед військовими на передовій та виїздив за кордон з благодійними концертами.

Нагадаємо, що багато українських артистів долучилися до захисту України. Дехто з них вже відслужив і поїхав з концертами збирати на ЗСУ. Тим не менше свій внесок у нашу свободу зробили такі знаменитості, як Андрій Хливнюк, Тарас Тополя, Сашко Положинський, Женя Галич, Гарік Бірча, Фагот та багато інших.