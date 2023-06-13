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Певец Козловский получил повестку, прошел комиссию и собирается в часть (фото)

Виталий Козловский получил повестку (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский певец Виталий Козловский показал фото, где он сидит в военкомате во время вручения повестки. Можно подумать, что это пиарход, но менеджер артиста говорит, что все серьезно.

Что об этом известно - в материале Styler далее.

Козловский тоже мужчина

"Вот и ко мне пришла повестка", - подписал снимок в Instagram Виталий, показав, что он тоже человек, мужчина и так же должен защищать свою родину.

В кадре Виталий пока в штатском сидит вместе с представителем военкомата, который вручает артисту документ.

Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Пиарход или правда?

"Вы что действительно думаете, что он будет мобилизован? Не смешите", - пишет один из комментаторов под постом Виталия.

Менеджер певца Юлия Бакуменко уточнила, что Козловский уже прошел военно-врачебную комиссию и впоследствии отправится в воинскую часть.

"Это уже мобилизационная повестка, врученная после ВВК, с последующим вызовом в воинскую часть", - заявила менеджер в комментарии KP.UA.

Отметим, что Виталий Козловский встретил полномасштабное вторжение в Киеве. За последние полтора года выступал перед военными на передовой и выезжал за границу с благотворительными концертами.

Напомним, что многие украинские артисты приобщились к защите Украины. Некоторые из них уже отслужили и поехали с концертами собирать на ВСУ. Тем не менее, свой вклад в нашу свободу внесли такие знаменитости, как Андрей Хливнюк, Тарас Тополя, Сашко Положинский, Женя Галич, Гарик Бирча, Фагот и многие другие.

Ранее мы писали, что предательница Ани Лорак записывает циничные видео, пока убивают украинских детей.

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Виталий КозловскийПовесткапевец