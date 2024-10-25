Що стало з Анатолієм Кальяненком - найстаршим учасником "Шансу", який відмовився від публічного життя

Анатолій Кальяненко - український виконавець, найстарший з усіх учасників проєкту "Шанс" всіх сезонів. Своєю піснею "Ми всіх зробили" йому вдалося підкорити серця глядачів та виграти четвертий сезон музичної програми.

Що відомо про музиканта та які у мережі можна знайти його фото - читайте детально у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про Анатолія Кальяненка

Співак - уродженець міста Летичів, Хмельницька область. Музикою він захоплювався з дитинства, а також танцями. У 1979 році став лауреатом всесоюзного конкурсу працівників культури, а у 2009 - лауреатом першої премії Всеукраїнського фестивалю "Пісенний вернісаж". Того ж року артист презентував свій перший авторський альбом під назвою "Онуці, родині та всій Україні".

Після перемоги на "Шансі" Кальяненко повідомив, що замість подальшої своєї розкрутки обирає гроші. Пізніше він оголосив про плани продовжити творчу діяльність та радувати шанувальників новими музичними роботами, і, як бачимо, він так і реалізував задумане.

У коментарях ЗМІ Кальяненко, як один із відомих хмельничан, розповів, на що б витратив свій мільйон. Зокрема, він заявляв, що якби у нього несподівано з'явилися зайві кошти, то він без вагань зайнявся б творчістю.

"Записав би ще кілька альбомів та купив би якісну апаратуру для концертної діяльності. Якби ще залишилися гроші, можливо, придбав би щось і для квартири. Автомобіль мені точно не потрібен, я його вже маю. Видав би ще одну книгу. Це мої плани на майбутнє. Сподіватимуся, що на все вистачить часу. На те, щоб реалізувати задумане, потрі­бні кошти, тому доводиться багато працювати. Якби гроші у мене несподівано з’явилися, то я займався б творчістю", - казав Анатолій.

Кальяненко на одному з телевізійних шоу (скриншоти)

Найвідоміші пісні виконавця

Серед його найпопулярніших пісень: "Батькові", "Бесіда з Богом", "Верба для діда та баби", "Козацька матуся", "Матусі молитва", "Наказ онучці", "Сумне кохання", "Стежина в дитинстві" та низка інших. Усі ці композиції можна знайти на YouTube.

Наразі у мережі не так багато інформації про знаменитість, проте тоді, на піку своєї популярності, він з'являвся на різноманітних телевізійних проєктах та давав коментарі щодо своєї кар'єри.

Як далі склалася його доля - залишається невідомим.

Ігор Кондратюк і "Шанс"

Тим часом Ігор Кондратюк, як засновник програми "Шанс", у вересні 2018 року у мережі ділився щемливим постом, присвяченим 15-річчю з дня виходу першого музичного випуску.

"П'ять років ця програма не знала собі рівних в симпатіях телеглядачів. 10 сезонів (5 років) прості народні таланти - переможці "Караоке на Майдані" змагалися за глядацькі голоси й дехто з них навіть досяг вершин нашого шоубізнесу", - писав продюсер.

"На жаль, і інтернеті відсутній перший випуск, який вийшов о 19:00 на Інтері саме 28 вересня 2003. Тому пропоную переглянути одну з найвеселіших програм "Шанс" від 1 квітня 2007 року. Люди до цього часу пропонують відновити "Шанс". Але як це можна зробити без Андрія Кузьменка - я не уявляю", - також зазначав він.

Нагадаємо, оригінальне талант-шоу Ігоря Кондратюка стало ідейним продовженням його іншого проєкту - "Караоке на Майдані". Герої, які потрапляли у програму, від'їжджали на лімузині та автоматично ставали учасниками іншого шоу.

Протягом дня над ними працювали найкращі стилісти, візажисти, дизайнери та тренери. Продюсерами були Андрій Кузьменко і Наталія Могилевська, але іноді одного з них підміняли інші зіркові колеги, наприклад, Олександр Пономарьов чи Світлана Лобода.

Спершу обидва продюсери співпрацювали з артистом, а з третього сезону два переможці "Караоке на Майдані" ставали підопічними двох різних тренерів та змагалися одне з одним. Наприкінці кожен учасник у новому сценічному образі в прямому ефірі виконував обрану пісню на сцені, і йому допомагали провідні танцюристи та балет країни.

Переможців обирали шляхом голосування глядачів. До фіналу зазвичай потрапляло 7-8 найкращих учасників. У фіналі всі виконували оригінальні пісні, а переможець отримував право ротації композиції на радіо та зйомку відеокліпу.

Кальяненко заявляв, що займався б творчістю, якби мав достатньо коштів (скриншот)

Також у перших трьох сезонах переможець автоматично ставав учасником престижного міжнародного конкурсу молодих виконавців у Юрмалі - "Нова хвиля". З четвертого сезону переможець отримував грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Через те, що Кальяненко тоді обрав гроші замість розкрутки, на "Нову хвилю" поїхав срібний призер - Денис Болдишев.