Спит на полу: новые подробности удержания ребенка в посольстве

В Киеве иностранец удерживает сына украинки в посольстве Дании (фото: коллаж РБК-Украина)

Мужчина приехал из Дании, чтобы забрать у матери своего сына

В Киеве произошел скандал на территории посольства Дании, в котором удерживается двухлетний ребенок Даниэль, который является гражданином Украины. Об этом сообщают "Факты".

Украинка Анастасия Могенсен десять суток находиться под посольством Дании в Киеве. Она требует, чтобы ей отдали ее сына, которого насильно удерживает ее бывший муж датчанин Ян Ког Могенсен.

По словам женщины, с помощью подельников мужчина силой отобрал у бабушки ребенка и привез его в Киев в посольство Дании. При этом не смотря на все просьбы пустить ее к сыну, женщину в посольство не пускали.

Анастасия прожила вместе с Яном три года, и у пары родился сын. Около года назад женщина вернулась в Запорожье, чтобы решить проблемы со здоровьем. Она взяла с собой и ребенка.

Анастасия Могенсен (фото: facebook.com/Анатолій Ведмідь)

Изначально планировалось, что ее пребывание в Украине займет около месяца, но Анастасия поняла, что ей придется задержаться в Украине на три с половиной месяца. Это не понравилось ее мужу, который хотел забрать ребенка, но Анастасия была против.

На этой почве у семейной пары начались конфликты. При этом женщина и не подозревала, что Ян прилетит в Украину, чтобы похитить ребенка.

По словам мамы Анастасии, ее жестоко избили, когда она гуляла с Даниэлем на улице. Она рассказала, что на нее напали сзади. При этом кто-то схватил женщину за шею и начал душить. А ребенка оттянули и затолкали в машину.

Бабушка Даниэля (фото: facebook.com/Анатолій Ведмідь)

Женщина бросилась в машину, чтобы забрать внука, но неизвестные люди, которые находились в машине, начали ее выталкивать.

"Вышвырнули так, что я ударилась головой о бордюр. Все это было на глазах у Даниэля, который плакал и громко кричал. Как назло, рядом не было людей, и мне некому было помочь. Некоторые соседи видели эту сцену из своих окон", - рассказала потерпевшая.

Скриншот с Facebook

После этого инцидента семья вызвала полицию. Они также звонили друзьям и родителям Яна, но никто не знал, где он. Поэтому они решили искать его в посольстве Дании, где он и оказался вместе с ребенком.

"Мы всей семьей простояли там десять суток. Ночевали в машине, боялись отлучиться даже на пять минут - Ян мог этим воспользоваться и уехать вместе с Даниэлем", - отметила женщина.

Анастасия Могенсен (видео: facebook.com/Анатолій Ведмідь)

При этом им никто не говорил в каких условиях находится Даниэль. До них дошла информация, что мальчик спал прямо на полу, и ходил босиком по холодном кафелю. Его кормили кефиром и йогуртом. При этом у него поднялась температура.

По словам адвоката Анастасии Жанны Светличной, у ребенка были проблемы с документами, поэтому Ян не повез его сразу в Данию.

Вечером, 10 мая, стало известно, что Анастасия договорилась с Яном. Она готова подписать мировое соглашение, согласно которому она сейчас заберет ребенка на месяц. Потом Даниэль на четыре месяца уедет в Данию вместе с отцом. А потом еще на восемь месяцев вернется в Украину.

Так будет происходить до тех пор, пока Даниэлю не исполнится три с половиной года. После этого ребенок будет проводить по шесть месяцев с каждым родителем. И так до шести лет, пока не начнется школа.

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