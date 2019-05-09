Забрали сына и удерживают в посольстве: в деле появились новые подробности

В историю о похищении маленького Даниэля вмешался глава МИД
Украинка Анастасия Малапура уже четвертые сутки дежурит под посольством Дании в Киеве, так как ее бывший муж, гражданин Дании, выкрал их совместного сына Даниэля и удерживает его в здании посольства.
В дело вмешался глава МИД Украины Павел Климкин, который ведет переговоры со своим датским коллегой, чтобы побыстрее решить конфликт. Об этом Климкин написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Во второй раз за два последних дня разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном по поводу похищения мальчика в Запорожье, которого в нарушение всех правил удерживают в посольстве Дании в Украине. Сейчас крайне необходимо, чтобы датское посольство поступило по-человечески и разрешило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также пустило к ребенку медиков", – написал глава МИД и добавил, что получил заверения в том, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.
Скриншот поста (facebook.com/pavloklimkin.ua)
Кроме того, в комментариях пользователи прояснили некоторые детали данной ситуации. Выяснилось, что Анастасия Малапура – гражданка Украины, а вот ее сын – скорее всего гражданин Дании, так как мальчик родился в другой стране, и когда она уезжала с Даниэлем к своей матери, отец мальчика дал ей разрешение на поездку в другую страну, а не на постоянное проживание.
Однако, как заметили пользователи, даже если данное обстоятельство подтвердится, то поступать таким образом с ребенком, его матерью и его бабушкой – недопустимо.
Анастасия Малапура рассказала подробности похищения своего сына
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве под посольством Дании уже третьи сутки стоит плачущая женщина.
А также рассказывали о том, что что в Тернополе бывший муж обокрал жену и выкрал ребенка.