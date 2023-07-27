Список речей, які ви забуваєте прати або робите це вкрай рідко

Кошик для білизни

У такий кошик ми кидаємо брудний одяг, щоб потім випрати. Проте мало хто задумується, що і цю річ також треба очищати.

Якщо ви використовуєте пластиковий кошик, то очистіть його за допомогою дезінфекційного засобу або вимийте мильним розчином. Плетені кошики з текстильними мішками виперіть в машинці на делікатному режимі.

Подушки

Подушка вбирає всі забруднення, які проникають через наволочку. Необхідно прати подушки один раз у три місяці або ж відносити їх в хімчистку.

Якщо у вас подушка із синтепону, періть її при температурі 40 градусів, однак без віджиму, щоб не пошкодити структуру матеріалу. Подушки з пір'я можна поставити в пральну машинку на делікатний режим.

Шкіряні куртки

Такі куртки прати у машинці з водою не варто. Все тому, що вони вимагають більш ретельного догляду.

Радять мити шкіряні куртки засобом для миття посуду. Просто розведіть його в мисці з чистою водою кімнатної температури, візьміть м'яку тканину і ретельно протріть поверхню шкіряного виробу.

Шторка у ванній кімнаті

На шторці з часом залишаються розводи від шампуню і гелю для душу. Через те, що матеріал повністю не висихає, з'являється цвіль і грибок. Перед пранням шторку необхідно замочити в розчині оцту, потім потерти щіткою.

Потім закинути її у пральну машину на делікатне прання на 40 градусів, без віджиму та сушки.

М'які іграшки

Як відомо, м'які іграшки зберігають на собі багато пилу. Прати іграшки необхідно тільки на делікатному режимі без віджиму, щоб річ не деформувалася або навіть не порвалася. Сушити такі речі потрібно тільки вручну.

Сумки та гаманці

Ці речі ми беремо із собою майже щоразу, коли виходимо на вулицю. Сумку ми кладемо на різні поверхні в громадському транспорті та в туалеті.

Гаманці часто дістаємо у транспорті та в магазинах, щоб розрахуватися карткою чи готівкою. Коли ми це робимо, то не задумуємось наскільки чисті наші руки.

Потрібно мити шкіряні сумки та гаманці засобом для миття посуду. Розведіть його в теплій воді та протріть поверхню речі м'якою тканиною.