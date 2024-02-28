Список iPhone, поддерживающих iOS 18: проверьте свой
iOS 18 будет анонсирована в июне и, по слухам, станет одним из самых больших обновлений для пользователей iPhone. Теперь появилась возможность впервые взглянуть на то, какие устройства будут совместимы с будущей iOS 18 после ее официального выхода.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad, Mac и другие устройства 9to5Mac.
Какие устройства будут совместимы с iOS 18
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone SE (3rd generation)
iPadOS 18 будет доступна на таких планшетах
- iPad Pro 2018 и новее
- iPad Air 2019 и новее
- iPad mini 2019 и новее
- iPad 2020 и новее
Если эти слухи подтвердятся, то поддержку лишатся такие модели планшетов
- iPad Pro 10,5” 1-го поколения (2017)
- iPad Pro 12,9” 2-го поколения (2017)
- iPad 6-го поколения (2018)
- iPad 7-го поколения (2019)
Таким образом, обновление не будет поддерживаться на планшетах с процессорами Apple A10 Fusion и A10X Fusion.
Официальная презентация iOS и iPadOS 18 ожидается летом на мероприятии WWDC, и в это же время начнется бета-тестирование. Публичная версия будет выпущена осенью.
Что сейчас известно про iOS 18
Как подчеркивает известный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман, одним из важных новшеств в iOS 18 станет интеграция технологии генеративного искусственного интеллекта в производительность голосового помощника Siri, а также обработку текстовых сообщений.
Также, по некоторым данным, Apple планирует внедрить в Siri масштабные языковые модели (LLM), позволяющие пользователям автоматизировать выполнение сложных задач.
Еще одна функция, которую, вероятно, внедрят в iOS 18, - поддержка стандарта RCS для кроссплатформенного обмена сообщениями. Это упростит взаимодействие между владельцами iPhone и Android-смартфонов, обеспечив более высокое качество отправки и получения фотографий и видеороликов, а также обмен голосовыми сообщениями через Wi-Fi между устройствами с операционными системами iOS и Android.
Напомним, что в iOS и Android обнаружили опасный вирус, о котором до сих пор никто не знал.
А еще мы писали, что Apple полностью изменит дизайн iOS 18.