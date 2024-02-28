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Список iPhone, поддерживающих iOS 18: проверьте свой

Среда 28 февраля 2024 18:45
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Список iPhone, поддерживающих iOS 18: проверьте свой Перечислены iPhone, которые смогут обновится до "революционной" iOS (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

iOS 18 будет анонсирована в июне и, по слухам, станет одним из самых больших обновлений для пользователей iPhone. Теперь появилась возможность впервые взглянуть на то, какие устройства будут совместимы с будущей iOS 18 после ее официального выхода.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad, Mac и другие устройства 9to5Mac.

Какие устройства будут совместимы с iOS 18

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone SE (2nd generation)
  • iPhone SE (3rd generation)

iPadOS 18 будет доступна на таких планшетах

  • iPad Pro 2018 и новее
  • iPad Air 2019 и новее
  • iPad mini 2019 и новее
  • iPad 2020 и новее

Если эти слухи подтвердятся, то поддержку лишатся такие модели планшетов

  • iPad Pro 10,5” 1-го поколения (2017)
  • iPad Pro 12,9” 2-го поколения (2017)
  • iPad 6-го поколения (2018)
  • iPad 7-го поколения (2019)

Таким образом, обновление не будет поддерживаться на планшетах с процессорами Apple A10 Fusion и A10X Fusion.

Официальная презентация iOS и iPadOS 18 ожидается летом на мероприятии WWDC, и в это же время начнется бета-тестирование. Публичная версия будет выпущена осенью.

Что сейчас известно про iOS 18

Как подчеркивает известный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман, одним из важных новшеств в iOS 18 станет интеграция технологии генеративного искусственного интеллекта в производительность голосового помощника Siri, а также обработку текстовых сообщений.

Также, по некоторым данным, Apple планирует внедрить в Siri масштабные языковые модели (LLM), позволяющие пользователям автоматизировать выполнение сложных задач.

Еще одна функция, которую, вероятно, внедрят в iOS 18, - поддержка стандарта RCS для кроссплатформенного обмена сообщениями. Это упростит взаимодействие между владельцами iPhone и Android-смартфонов, обеспечив более высокое качество отправки и получения фотографий и видеороликов, а также обмен голосовыми сообщениями через Wi-Fi между устройствами с операционными системами iOS и Android.

Напомним, что в iOS и Android обнаружили опасный вирус, о котором до сих пор никто не знал.

А еще мы писали, что Apple полностью изменит дизайн iOS 18.

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