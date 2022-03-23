Список для бойкота? Какие товары производят бренды, финансирующие армию РФ

Мировые бренды массово уходят с российского рынка после начала войны в Украине. Однако не все компании готовы пожертвовать прибылью, и продолжают работать в РФ, спонсируя действия агрессора.
Styler собрал список товаров зарубежных брендов, которые все еще остаются на полках российских магазинов.
Компания Nestle продолжает свою деятельность на территории России, несмотря на международный бойкот РФ и акции протестов у главного офиса корпорации в Швейцарии.
Продукты известных брендов, которые принадлежат Nestle:
Руководство Nestle все же заявило, что компания прекращает инвестиции и рекламу в России. К тому же, с 1 апреля цены на продукты брендов в стране-агрессоре вырастут от 10% до 45%.
Французская компания-производитель молочной продукции Danone также отказалась от инвестиций и рекламы в РФ, но уходить с их рынка не планирует.
Россияне продолжат покупать йогурты, творожки и другую молочку брендов Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма", "Живинка".
Кондитерский гигант Mondelez ограничивает капиталовложения, но остается в России.
Шоколадки Аlpen Gold, Milka, Toblerone, Picnic, бисквиты "Барни" и печенье Oreo "подсластят" жизнь россиян на фоне глобальной изоляции. Также компании принадлежат бренды Dirol, Halls, TUC.
Сети продуктовых гипермаркетов METRO (Германия) и "Ашан" (Франция) продолжают работать в городах России. Не будут закрываться продовольственные и непродовольственные магазины британской сети Tesco.
Также на российском рынке остается французская сеть строительных супермаркетов Leroy Merlin.
Unilever сообщает о подорожании своей продукции в апреле для россиян на 45%, но уходить с российского рынка компания не собирается. Ей принадлежат бренды гигиенических товаров Rexona, Dove, AXE, Camay, Sunsilk, Clear, Timotei.
Продукты бытовой химии Unilever: Cif, Sun, Comfort, Glorix и Domestos. Российские торговые марки "Чистая Линия", "Лесной бальзам", "Чёрный жемчуг" также принадлежат корпорации.
Johnson & Johnson также продолжают финансировать терроризм в РФ. Торговые марки компании: JOHNSON’S Baby, Clean & Clear, RoC.
Таким же образом поступают и в Procter&Gamble, хотя в компании и заявляют о приостановке инвестиций и рекламной деятельности в России. Продукция P&G все еще доступна для российских потребителей - подгузники Pampers, стиральные порошки Ariel, Tide, средства женской гигиены Always, Tampax, станки для бритья Gillette, шампуни Head & Shoulders, Pantene.
В немецкой компании Henkel заявили, что продолжат поставки продукции повседневного спроса в РФ. Это бытовая химия (Persil, Pril, Bref, Vernel, "Ласка", Losk, Somat) и средства гигиены (Fa, Taft, Brillance, Indola, Shamtu и др.)
Для россиян будут доступны товары концерна Reckitt Benckiser. Это средства для уборки и стирки Calgon, Cillit Bang, Dosia, Vanish. Освежители воздуха AirWick. Презервативы Contex, Durex.
Colgate-Palmolive ограничивают ввоз продукции в Россию, но на полках магазинов остануться зубные пасты, шампуни, мыло, гели для душа данного производителя.
Japan Tobacco продолжает вести бизнес в России, несмотря на войну. Компания производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD.
Один из табачных гигантов Philip Morris сокращает производство на территории РФ, но не уходит из страны. Бренды компании: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next. Также Philip Morris производит стики HEETS для электронных сигарет IQOS.
Многие зарубежные компании-производители алкогольных напитков прекратили деятельность в РФ, однако "кровавый бизнес" продолжает вести AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, Corona Extra, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Löwenbräu).
Компании Carlsberg и Heineken, прекратили экспорт в Россию, но их заводы внутри страны продолжат выпускать пиво российских торговых марок ("Балтика", "Бочкарев", "Жигулевское").
На российском рынке остается ряд крупнейших производителей лекарственных препаратов: Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, Bayer, Novartis, Abbott Laboratories.
Компании заявили о приостановке инвестиций и рекламы, но продолжают поставки лекарств агрессору. Среди них известные препараты Колдрекс, Нурофен, ТераФлю, Ренни, Солпадеин, Фенистил, Релиф, Имодиум, леденцы от кашля Стрепсилс, Доктор Мом и др.
Российским покупателям все еще доступны бренды одежды: Calzedonia, Lacoste, Benetton, Ecco, Koton, Gap, New Yorker, Terranova, LC Waikiki, Max Mara.
В РФ еще продаются товары сети Coty, которой принадлежат торговые марки косметики и парфюмерии Calvin Klein, Max Factor, Chloe, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci, Lacoste, OPI, Rimmel, Stella McCartney, Bruno Banani, Bourjois, Sally Hansen, Wella.
Бизнес в России продолжают производители гаджетов Huawei и Xiaomi, хотя и сократили поставки своей продукции. Также в РФ продается бытовая техника Miele.
Напомним, ранее мы писали, какие звезды продолжают поддерживать Россию после начала войны.