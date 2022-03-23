Список для бойкота? Какие товары производят бренды, финансирующие армию РФ

Продукты

Компания Nestle продолжает свою деятельность на территории России, несмотря на международный бойкот РФ и акции протестов у главного офиса корпорации в Швейцарии.

Продукты известных брендов, которые принадлежат Nestle:

растворимые напитки Nesquik, кофе Nescafe, Dolce Gusto;

сухие завтраки и хлопья Nesquik, Nestle Fitness, Cini Minis, Kosmostars, Lion Cereals;

шоколадки KitKat, Nuts, After Eight, BonPari;

детское питание Gerber, Nan Optipro, Nestogen;

приправы Maggi;

продукция для домашних любимцев (Pro Plan, Purina One, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet).

Руководство Nestle все же заявило, что компания прекращает инвестиции и рекламу в России. К тому же, с 1 апреля цены на продукты брендов в стране-агрессоре вырастут от 10% до 45%.

Французская компания-производитель молочной продукции Danone также отказалась от инвестиций и рекламы в РФ, но уходить с их рынка не планирует.

Россияне продолжат покупать йогурты, творожки и другую молочку брендов Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма", "Живинка".

Фото: молочная продукция от Danone доступна для россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кондитерский гигант Mondelez ограничивает капиталовложения, но остается в России.

Шоколадки Аlpen Gold, Milka, Toblerone, Picnic, бисквиты "Барни" и печенье Oreo "подсластят" жизнь россиян на фоне глобальной изоляции. Также компании принадлежат бренды Dirol, Halls, TUC.

Супермаркеты

Сети продуктовых гипермаркетов METRO (Германия) и "Ашан" (Франция) продолжают работать в городах России. Не будут закрываться продовольственные и непродовольственные магазины британской сети Tesco.

Также на российском рынке остается французская сеть строительных супермаркетов Leroy Merlin.

Бытовая химия и средства гигиены

Unilever сообщает о подорожании своей продукции в апреле для россиян на 45%, но уходить с российского рынка компания не собирается. Ей принадлежат бренды гигиенических товаров Rexona, Dove, AXE, Camay, Sunsilk, Clear, Timotei.

Продукты бытовой химии Unilever: Cif, Sun, Comfort, Glorix и Domestos. Российские торговые марки "Чистая Линия", "Лесной бальзам", "Чёрный жемчуг" также принадлежат корпорации.

Johnson & Johnson также продолжают финансировать терроризм в РФ. Торговые марки компании: JOHNSON’S Baby, Clean & Clear, RoC.

Таким же образом поступают и в Procter&Gamble, хотя в компании и заявляют о приостановке инвестиций и рекламной деятельности в России. Продукция P&G все еще доступна для российских потребителей - подгузники Pampers, стиральные порошки Ariel, Tide, средства женской гигиены Always, Tampax, станки для бритья Gillette, шампуни Head & Shoulders, Pantene.

В немецкой компании Henkel заявили, что продолжат поставки продукции повседневного спроса в РФ. Это бытовая химия (Persil, Pril, Bref, Vernel, "Ласка", Losk, Somat) и средства гигиены (Fa, Taft, Brillance, Indola, Shamtu и др.)

Для россиян будут доступны товары концерна Reckitt Benckiser. Это средства для уборки и стирки Calgon, Cillit Bang, Dosia, Vanish. Освежители воздуха AirWick. Презервативы Contex, Durex.

Colgate-Palmolive ограничивают ввоз продукции в Россию, но на полках магазинов остануться зубные пасты, шампуни, мыло, гели для душа данного производителя.

Фото: на российском рынке остаются популярные бренды гигиены (pixabay.com)

Сигареты

Japan Tobacco продолжает вести бизнес в России, несмотря на войну. Компания производит сигареты Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD.

Один из табачных гигантов Philip Morris сокращает производство на территории РФ, но не уходит из страны. Бренды компании: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next. Также Philip Morris производит стики HEETS для электронных сигарет IQOS.

Алкоголь

Многие зарубежные компании-производители алкогольных напитков прекратили деятельность в РФ, однако "кровавый бизнес" продолжает вести AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, Corona Extra, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Löwenbräu).

Компании Carlsberg и Heineken, прекратили экспорт в Россию, но их заводы внутри страны продолжат выпускать пиво российских торговых марок ("Балтика", "Бочкарев", "Жигулевское").

Лекарства

На российском рынке остается ряд крупнейших производителей лекарственных препаратов: Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, Bayer, Novartis, Abbott Laboratories.

Компании заявили о приостановке инвестиций и рекламы, но продолжают поставки лекарств агрессору. Среди них известные препараты Колдрекс, Нурофен, ТераФлю, Ренни, Солпадеин, Фенистил, Релиф, Имодиум, леденцы от кашля Стрепсилс, Доктор Мом и др.

Фото: в РФ продолжают работать мировые фармкомпании (pixabay.com)

Какие еще компании продолжают работать в РФ

Российским покупателям все еще доступны бренды одежды: Calzedonia, Lacoste, Benetton, Ecco, Koton, Gap, New Yorker, Terranova, LC Waikiki, Max Mara.

В РФ еще продаются товары сети Coty, которой принадлежат торговые марки косметики и парфюмерии Calvin Klein, Max Factor, Chloe, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci, Lacoste, OPI, Rimmel, Stella McCartney, Bruno Banani, Bourjois, Sally Hansen, Wella.

Бизнес в России продолжают производители гаджетов Huawei и Xiaomi, хотя и сократили поставки своей продукции. Также в РФ продается бытовая техника Miele.