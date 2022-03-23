Продукти

Компанія Nestle продовжує свою діяльність на території Росії, незважаючи на міжнародний бойкот РФ та акції протестів біля головного офісу корпорації у Швейцарії.

Продукти відомих брендів, які належать Nestle:

розчинні напої Nesquik, кава Nescafe, Dolce Gusto;

сухі сніданки та пластівці Nesquik, Nestle Fitness, Cini Minis, Kosmostars, Lion Cereals;

шоколадки KitKat, Nuts, After Eight, BonPari;

дитяче харчування Gerber, Nan Optipro, Nestogen;

приправи Maggi;

продукція для домашніх улюбленців (Pro Plan, Purina One, Friskies, Felix, Darling, Dog Chow, Cat Chow, Gourmet).

Керівництво Nestle все ж таки заявило, що компанія припиняє інвестиції та рекламу в Росії. До того ж, з 1 квітня ціни на продукти брендів у країні-агресорі зростуть від 10% до 45%.

Французька компанія-виробник молочної продукції Danone також відмовилася від інвестицій та реклами в РФ, але йти з їхнього ринку не планує.

Росіяни продовжать купувати йогурти, сирки та іншу молочку брендів Danone, "Активіа", Actimel, "Растишка", "Даніссімо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", "Тьома", "Живінка".

Фото: молочна продукція від Danone доступна для росіян (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кондитерський гігант Mondelez обмежує капіталовкладення, але залишається у Росії.

Шоколадки Аlpen Gold, Milka, Toblerone, Picnic, бісквіти "Барні" та печиво Oreo "підсолодять" життя росіян на тлі глобальної ізоляції. Також компанії належать бренди Dirol, Halls, TUC.

Супермаркети

Мережі продуктових гіпермаркетів METRO (Німеччина) та "Ашан" (Франція) продовжують працювати у містах Росії. Не закриватимуться продовольчі та непродовольчі магазини британської мережі Tesco.

Також на російському ринку залишається французька мережа будівельних супермаркетів Leroy Merlin.

Побутова хімія та засоби гігієни

Unilever повідомляє про подорожчання своєї продукції у квітні для росіян на 45%, але йти з російського ринку компанія не збирається. Їй належать бренди гігієнічних продуктів Rexona, Dove, AXE, Camay, Sunsilk, Clear, Timotei.

Продукти побутової хімії Unilever: Cif, Sun, Comfort, Glorix та Domestos. Російські торгові марки "Чиста Лінія", "Лісовий бальзам", "Чорний жемчуг" також належать корпорації.

Johnson & Johnson продовжують фінансувати тероризм у РФ. Торгові марки компанії: JOHNSON'S Baby, Clean & Clear, RoC.

Так само чинять і в Procter&Gamble, хоча в компанії і заявляють про призупинення інвестицій та рекламної діяльності в Росії. Продукція P&G все ще доступна російським споживачам - підгузки Pampers, пральні порошки Ariel, Tide, засоби жіночої гігієни Always, Tampax, бритви для гоління Gillette, шампуні Head & Shoulders, Pantene.

У німецькій компанії Henkel заявили, що продовжать постачання продукції повсякденного попиту до РФ. Це побутова хімія (Persil, Pril, Bref, Vernel, "Ласка", Losk, Somat) та засоби гігієни (Fa, Taft, Brillance, Indola, Shamtu та ін.)

Для росіян будуть доступні товари концерну Reckitt Benckiser. Це засоби для прибирання та прання Calgon, Cillit Bang, Dosia, Vanish. Освіжувачі повітря AirWick. Презервативи Contex, Durex.

Colgate-Palmolive обмежують ввезення продукції в Росію, але на полицях магазинів залишаться зубні пасти, шампуні, мило, гелі для душу цього виробника.

Фото: на російському ринку залишаються популярні бренди гігієни (pixabay.com)

Цигарки

Japan Tobacco продовжує вести бізнес у Росії, незважаючи на війну. Компанія виробляє сигарети Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour та LD.

Один із тютюнових гігантів Philip Morris скорочує виробництво на території РФ, але не йде з країни. Бренди компанії: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next. Також Philip Morris виготовляє стіки HEETS для електронних сигарет IQOS.

Алкоголь

Багато закордонних компаній-виробників алкогольних напоїв припинили діяльність у РФ, проте "кривавий бізнес" продовжує вести AB InBev Efes (пиво Bud, Stella Artois, Corona Extra, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Löwenbräu).

Компанії Carlsberg і Heineken припинили експорт до Росії, але їх заводи всередині країни продовжать випускати пиво російських торгових марок ("Балтика", "Бочкарьов", "Жигулівське").

Ліки

На російському ринку залишається низка найбільших виробників лікарських препаратів: Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, Bayer, Novartis, Abbott Laboratories.

Компанії заявили про зупинення інвестицій та реклами, але продовжують постачання ліків агресору. Серед них відомі препарати Колдрекс, Нурофен, ТераФлю, Ренні, Солпадеїн, Феністіл, Реліф, Імодіум, льодяники від кашлю Стрепсілс, Доктор Мом та ін.

Фото: у РФ продовжують працювати світові фармкомпанії (pixabay.com)

Які ще компанії продовжують працювати у РФ

Російським покупцям все ще є бренди одягу: Calzedonia, Lacoste, Benetton, Ecco, Koton, Gap, New Yorker, Terranova, LC Waikiki, Max Mara.

У РФ ще продаються товари мережі Coty, якій належать торгові марки косметики та парфумерії Calvin Klein, Max Factor, Chloe, Marc Jacobs, Hugo Boss, Gucci, Lacoste, OPI, Rimmel, Stella McCartney, Bruno Banani, Bourjois, Sally Hansen, Wella.

Бізнес у Росії продовжують виробники гаджетів Huawei та Xiaomi, хоча і скоротили постачання своєї продукції. Також у РФ продається побутова техніка Miele.