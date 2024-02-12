У списку навіть Nokia. Названо 6 найкращих недорогих смартфонів на базі Android та iOS

Galaxy A54 (кращий недорогий Samsung)

Цей смартфон надає чудове поєднання функціональності, потужних камер, видатного акумулятора та стильного дизайну - все це за доступною ціною. У числі недоліків відзначається відсутність бездротової зарядки, а також дещо габаритний і важкий корпус.

Samsung Galaxy A54

iPhone 13 (кращий недорогий iPhone)

Телефон вразив експертів своєю продуктивністю та часом автономності. Серед недоліків - слабкий екран і роз'єм Lightning.

iPhone 13

Pixel 7a (кращий недорогий смартфон Google)

Даний пристрій є доступним рішенням для того, щоб користуватися магією камер і функціоналом штучного інтелекту в лінійці Pixel, як зазначено в огляді.

Тим не менш, обмежена підтримка (порівняно з Apple і Samsung) і недостатньо ємний акумулятор можуть спричинити деяке розчарування. Все ж таки, враховуючи свою ціну, це відмінний вибір.

Pixel 7a

Samsung Galaxy A13 (найкращий телефон до 300 доларів)

Як правило, чим доступніший телефон, тим менше можливостей він пропонує, але Samsung Galaxy A13 ігнорує ці умовності. Він надає доступ до хороших камер та потужної батареї, запитуючи за це не більше 11 200 гривень. Але це також ціна за посередню продуктивність та відсутність вологозахисту.

Samsung Galaxy A13

OnePlus 10T (кращий дешевий камерофон)

З моменту свого першого виходу пристрій помітно здешевів, внаслідок чого тепер він відноситься до категорії доступніших. У той самий час його функціональні можливості залишилися незмінними, попри минулий час.

До них відносяться високоякісні камери, чудовий екран, потужний чіпсет та швидка зарядка. Серед недоліків було виділено лише обмежений час автономної роботи та незвичайну конструкцію, через яку телефон незручно тримати.

OnePlus 10T

Nokia XR20 5G (найдовговічніший недорогий смартфон)

Очевидно, це ідеальна категорія для пристроїв від Nokia. Модель XR20 5G відрізняється ретельною конструкцією, крім того, виробник надає гарантію безкоштовної заміни екрану протягом року, забезпечуючи довгострокову підтримку програмного забезпечення.

Незважаючи на обмеження, яке не дозволяє одночасно використовувати microSD та дві сім-карти, експерти вважають, що це все одно найкращий вибір для тих, хто шукає надійний телефон за розумною ціною.

Nokia XR20 5G