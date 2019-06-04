Глаза мозолят: сеть вскипела из-за уборки игрушек под зданием МВД (фото)

Убийство ребенка полицейскими (коллаж: РБК-Украина)

Убийство ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком потрясло украинцев

Убийство пятилетнего Кирилла Тлявова полицейскими было совершено 31 мая, а 3 июня мальчик умер в реанимации в больнице Киева. Вечером под зданием МВД в Киеве собрался митинг - около сотни людей приносили игрушки и свечи. И уже сегодня пантеон в память о убитом ребенке очистили. В сети публикуют сегодняшние снимки входа в здание МВД.

Кроме убранных игрушек, сотрудники закрасили и надпись "Вбивці", которую нанесли активисты у входа в здание министерства.

Убийство ребенка полицейскими (так выглядит вход в МВД сегодня, фото: facebook.com)

Активисты во время акии протеста жгли файеры и выложили из детских кубиков слово "Вбивці", а также расклеили листовки с надписями "Поліція вбиває", "Мені було 5 років, а скільки дадуть вбивцям?"

Убийство ребенка полицейскими (так выглядел вход в МВД вчера, фото: facebook.com)

Напомним, что подозреваемым в убийстве Кирилла Тлявова избрали меру пресечения - арест на 60 дней без права внесения залога. Согласно ч. 4 ст. 296 (Нарушение общественного порядка группой лиц с применением огнестрельного оружия) и пунктам 2 и 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Убийство малолетнего ребенка совершенное по предварительному сговору группой лиц) Ивану Приходько и Владимиру Петровцу грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Пользователи сети бурно отреагировали на подобные действия со стороны работников правоохранительных органов.

Подчистили и подкрасили… Быстро реагирует наша полиция.

Что глаза мозолят эти несчастные игрушки, стыдно на них смотреть?

Аваков хозяин, распорядился - убрали, а что вы хотели с такими покровителями, мог и не разрешить их вообще приносить, то ли еще будет...

Кому они мешали? Пусть бы еще лежали. Смотри какие чистюли!

Убийство ребенка полицейскими (скрин: facebook.com)

Украинцы также требуют пожизненного заключения для фигурантов громкого дела.

Расстрел, больше они не заслужили, пожизненное - это для них очень мало.

Десять это мало, пожизненное и только.

Это не то, смерть - это наказание!

За убийство ребенка - 10 лет? Только пожизненно!

Убийство ребенка полицейскими (скрин: facebook.com)

К слову, недавно всплыли вопиющие факты о полицейских Иване Приходько и Владимире Петровце, которые решили пострелять по банкам и убили ребенка.

Ранее мы писали о том, что в полиции изначально пытались скрыть реальные события, которые произошли в день ранения мальчика. Правоохранители выдвигали три разные версии трагедии, начиная от того, что ребенок упал и ударился об камень.

Также сообщалось, что в Борисполе автомобиль полиции совершил наезд на ребенка, который по правилам переходил дорогу на пешеходном переходе.