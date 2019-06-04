Застрелили ребенка: всплыли вопиющие факты из биографии полицейских (фото)

Убийство ребенка полицейскими (коллаж: РБК-Украина)

Убийство ребенка полицейскими в Переяслав-Хмельницком всколыхнуло общественность

Убийство ребенка сотрудниками полиции в Киевской области произошло в пятницу 31 мая, когда пьяные "копы" решили поразвлечься и пострелять по банкам. 3 июня пятилетний Кирилл Тлявов умер в киевской больнице, так и не прийдя в сознание. Что известно о полицейских, виновных в смерти ребенка, сообщает Styler.

Слесарь-педагог Иван Приходько, 31 год

Один из фигурантов громкого дела, лейтенант Иван Приходько - сотрудник Переяслав-Хмельницкого отделения полиции ГУНП в Киевской области. Согласно открытым источникам, он - лейтенант водной полиции.

31-летний Приходько в 2007 году окончил Киевский индустриальный техникум, получив специальность слесаря. После армии пошел работать в ГАИ. А с 2010 года был водителем в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД.

С 2011 Приходько снова вернулся в ГАИ, где работал инспектором. А с 2015 стал командиром взвода в пятой роте полиции Киева.

17 февраля 2016 года его уволили "за несоответствие", но на следующий же день восстановили по решению Окружного админсуда Киева. С 2018 стал работать патрульным в Киевской области.

Отметим, что Иван Приходько в 2017 году получил образование в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды.

Убийство ребенка полицейскими (Иван Приходько в суде, фото: РБК-Украина)

Водитель-пасечник Владимир Петровец, 42 года

Инспектором ГАИ Петровец стал еще в 1999 году. А в 2005-2006 годах работал в "Кобре", которую расформировали в 2008 году после инцидента с "факом" Арсению Яценюку от замглавы подразделения Алексея Кожи.

После этого Петровец вернулся работать в ГАИ.

Отметим, что единственное образование, которое есть у 42-летнего старшего сержанта Петровца - это "водитель-пасечник".

Во время реформы МВД в 2015 году его уволили, а затем назначили командиром роты особого назначения в Киеве.

С 2017 стал работать патрульным в столичной полиции. А с марта 2018 служит в секторе водной полиции Переяслав-Хмельницкого.

Убийство ребенка полицейскими (Владимир Петровец, фото: РБК-Украина)

Ныне двум сотрудникам правоохранительных органам избирают меру пресечения в Голосеевском районном суде Киева. Ивана Приходько арестовали на два месяца ареста без внесения залога, хотя адвокаты просили домашний арест.

Позже было вынесено решение и по второму подозреваемому - Владимиру Петровцу избрали такую же меру пресечения.

Ранее мы писали о том, что в полиции изначально пытались скрыть реальные события, которые произошли в день ранения мальчика. Правоохранители выдвигали три разные версии трагедии, начиная от того, что ребенок упал и ударился об камень.

Также сообщалось, что в Борисполе автомобиль полиции совершил наезд на ребенка, который по правилам переходил дорогу на пешеходном переходе.