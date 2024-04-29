Спина боліти не буде: 8 способів, які допоможуть уникнути проблем зі здоров'ям

Регулярні фізичні вправи і фізична активність можуть зробити дива із вашим здоров’ям та тілом. Фізична активність допомагає запобігти хворобам серця, діабету, остеопорозу, а також безлічі інших захворювань.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom.
Лікарі розповіли, що рух є ключовою умовою для схуднення та підтримки здорової ваги. Також поліпшує інтелектуальні здібності та знижує ризик інсульту.
Також попри всі ці переваги для здоров’я, хорошого самопочуття і гарного зовнішнього вигляду, лише близько 1% людей в Україні отримують достатні фізичні навантаження або використовують свій вільний час для фізичної активності.
Важливо, що шанс виправити ситуацію завжди є, головне почати щось робити.
Щоб підвищити рухливість, допоможуть такі поради:
Рівень здоров’я та фізичного навантаження у кожного має бути різний, тому перед тим як починати, поцікавтесь у лікаря, якого роду навантаження вам дозволені.
Практично неможливо самому розібратися, чому болить спина в попереку, але є явні ознаки того, що ситуація потребує негайного звернення до лікаря. Серед них:
Варто знати, що адекватне та своєчасне лікування болю в спині дозволить пацієнтові зберегти працездатність та уникнути ускладнень.
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