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Спина боліти не буде: 8 способів, які допоможуть уникнути проблем зі здоров'ям

Що робити, щоб не боліла спина (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Регулярні фізичні вправи і фізична активність можуть зробити дива із вашим здоров’ям та тілом. Фізична активність допомагає запобігти хворобам серця, діабету, остеопорозу, а також безлічі інших захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom.

Що варто робити

Лікарі розповіли, що рух є ключовою умовою для схуднення та підтримки здорової ваги. Також поліпшує інтелектуальні здібності та знижує ризик інсульту.

Також попри всі ці переваги для здоров’я, хорошого самопочуття і гарного зовнішнього вигляду, лише близько 1% людей в Україні отримують достатні фізичні навантаження або використовують свій вільний час для фізичної активності.

Важливо, що шанс виправити ситуацію завжди є, головне почати щось робити.

Щоб підвищити рухливість, допоможуть такі поради:

  • робіть просту ранкову зарядку
  • під час робочого дня мінімально розминайтесь
  • вставайте і ходіть, виконуйте кілька присідань
  • підіймайтесь сходами замість ліфта
  • їдьте на роботу на велосипеді. Не забувайте про безпеку, дотримуйтесь правил дорожнього руху
  • слідкуйте за поставою протягом всього дня, тримайте спину рівно
  • регулярно ходіть на масаж
  • запишіться на розтяжку або робіть вправи на розтяжку вдома. Ці вправи нормалізують кровообіг у всьому тілі. Особливу увагу приділіть розтяжці спини

Рівень здоров’я та фізичного навантаження у кожного має бути різний, тому перед тим як починати, поцікавтесь у лікаря, якого роду навантаження вам дозволені.

Коли негайно йти до лікаря

Практично неможливо самому розібратися, чому болить спина в попереку, але є явні ознаки того, що ситуація потребує негайного звернення до лікаря. Серед них:

  • різкий біль у спині, поперек гостро напружений або заблокований
  • попередня травма
  • біль у спині з онімінням промежини
  • біль у спині після сну, що посилюється вранці
  • локалізація болю в кількох місцях одночасно
  • болі в попереку супроводжує оніміння ноги, паху, стопи, стегна, сідниці

Варто знати, що адекватне та своєчасне лікування болю в спині дозволить пацієнтові зберегти працездатність та уникнути ускладнень.

 

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