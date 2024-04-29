Спина болеть не будет: 8 способов, которые помогут избежать проблем со здоровьем

Регулярные физические упражнения и физическая активность могут совершить чудеса с вашим здоровьем и телом. Физическая активность помогает предотвратить болезни сердца, диабет, остеопороз, а также множество других заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.
Врачи рассказали, что движение является ключевым условием для похудения и поддержания здорового веса. Улучшает интеллектуальные способности и снижает риск инсульта.
Также при всех этих преимуществах для здоровья, хорошего самочувствия и хорошего внешнего вида, только около 1% людей в Украине получают достаточные физические нагрузки или используют свое свободное время для физической активности.
Важно, что шанс исправить ситуацию всегда есть, главное начать что-нибудь делать.
Чтобы повысить подвижность, помогут следующие советы:
Уровень здоровья и физической нагрузки у каждого должен быть разный, поэтому перед тем как начинать, поинтересуйтесь у врача, какого рода нагрузки вам разрешены.
Практически невозможно самому разобраться, почему болит спина в пояснице, но есть явные признаки того, что ситуация требует немедленного обращения к врачу. Среди них:
Следует знать, что адекватное и своевременное лечение боли в спине позволит пациенту сохранить трудоспособность и избежать осложнений.
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