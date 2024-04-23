Оприлюднено перелік хвороб хребта, які звільняють від мобілізації

В Україні продовжуєтья військовий стан, а також проводиться загальна мобілізація. Усі військовозобов'язані зобов'язані пройти Військово-лікарську комісію (ВЛК). Проте існують хвороби хребта, при яких особу визнають непридатною до військової служби у Збройних Силах України.

Як саме, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Які хвороби хребта звільнять від мобілізації

хвороби хребта (дорсопатії) та наслідки М40-М54;

кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз;

спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків;

травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;

переломи хребта;

переломи хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих чи підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;

розрив, здавлення, струс, набряк та крововилив спинного мозку;

туберкульоз хребта, що прогресує, а також кісток та суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;

активний обмежений туберкульоз хребта, кісток, суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів та нориць;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менш як три місяці) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітини (реберний горб тощо) та значними порушеннями функцій зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада України ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію. Документ запроваджує низку нових норм, спрямованих на посилення призову до лав українських військ.

Зокрема, у законі передбачено жорсткіші заходи покарання для ухилістів, обов'язкове повторне проходження ВЛК для "обмежено придатних" і не лише. Він розпочне діяти з 18 травня.