Спин-офф "Игры престолов": увидим ли мы приключения Арьи Старк

Создатели "Игры престолов" и HBO не планируют снимать отдельный сериал про одну из главных героинь мегапопулярной саги Арью Старк. Об этом в интервью The Hollywood Reporter рассказал программный директор канала Кейси Блойс.

Арья Старк (скриншот)

Отметим, что активно обсуждать создание спин-оффа "Игры престолов", пользователи сети начали после заявления Джорджа Мартина. В своем блоге писатель-фантаст и сценарист заявил, что у телепроекта могут появиться аж три спин-оффа.

"У нас было пять разных шоу-преемников "Игры престолов" в разработке на HBO, и три из них все еще превосходно продвигаются", - написал Мартин, добавив, что ему лично не нравится термин "спин-офф".

Вместе с тем, фанаты верят, что HBO могут снять отдельный сериал про Старк, которая в конце "Игры престолов" решила уплыть подальше на запад, чтобы исследовать неизвестные земли, и, следовательно, ее там ждет множество увлекательных приключений.

Арья Старк (скриншот)

Но Кейси Блойс разбил мечты поклонников сериала.

"Нет, нет, нет. Лично я хочу, чтобы "Игра престолов" была творением только Дэвида с Дэном (Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс - создатели киносаги - ред.). Я не хочу, чтоб персонажи этого прекрасного мира попали в какой-то другой, которым занимаются другие люди. Я хочу, чтобы у создателей была творческая свобода. Это одна из причин, почему мы не планируем снимать одно и то же шоу. Поэтому мы не собираемся сейчас снимать сиквел или ответвление с известным персонажем", - сказал Блойс.

Также он подтвердил, что пилотную серию нового шоу во вселенной "Игры престолов", начнут снимать уже в июне этого года. Это будет сериал-приквел, события которого развернутся за тысячи лет до уже описанных. Рабочее название нового сериала - "Долгая ночь".

Ранее Джордж Мартин сделал странное заявление об "Игре престолов".

Тем временем петиция армии недовольных поклонников "Игры престолов" с требованием переснять финальный сезон мегапопулярной саги собрала более миллиона подписей. Фанатов экранизации "Песнь Льда и Пламени" возмущают подача заключительного эпизода и "некомпетентность сценаристов" сериала.