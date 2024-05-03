Спецпризначенець СБУ Стаховський сказав, чи був похід Вагнера на Москву постановою

Під час повномасштабної війни в українців з'явилося поняття "розлюднення". Це стосується поганих подій у Росії, коли українці цьому радіють.

Сергій Стаховський каже, що веселих коментарів з таких приводів ніде не залишає, проте сам радіє, що окупантам їхні діяння в Україні повертаються кармою.

Але найбільшим святом для українців вважає похід "Вагнера" на Москву.

"Я не думаю, що це була постанова. Там було збито декілька літаків, певна кількість людей загинула. Це точно була не постанова, і це було прекрасно. Але не виявилося достатньої кількості яєць, ну вже й не жилець", - каже спецпризначенець.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито загинув в авіакатастрофі (фото: росЗМІ)

Похід "Вагнера" на Москву

Нагадаємо, що ввечері 23 червня 2023 року очільник "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив військових Міністерства оборони Росії в обстрілі тилових позицій вагнерівців. Від нього також прозвучали звинувачення на адресу міністра оборони РФ Шойгу.

Бунт Пригожина підтримали Російський добровольчий корпус, неонацистське терористичне угрупування ДШРГ "Русич".

Згодом Пригожин заявив, що його ПВК зайняла військові об'єкти Росії в Ростові-на-Дону. У Воронежі почала горіти нафтобаза та лунала повітряна тривога. Тим часом російська авіація завдала кілька ударів по трасі М-4, якою рухалися бійці ПВК "Вагнер".

У конфлікт нібито втрутився самопроголошений президент РБ Лукашенко, і Пригожин пристав на його пропозицію розвернути війська.

У результаті до Москви "Вагнер" не дійшов. Євген Пригожин мав поїхати до Білорусі, а самих найманців ПВК не мали б переслідувати за "заслуги на фронті".

23 серпня 2023 року Євген Пригожин, Дмитро Уткін та деякі інші керівники ПВК потрапили в авіакатастрофу під час рейсу Москва - Санкт-Петербург.