Спецназначенец СБУ Стаховский сказал, был ли поход Вагнера на Москву постановкой

Во время полномасштабной войны у украинцев появилось понятие "размышление". Это касается плохих событий в России, когда украинцы этому радуются.

Сергей Стаховский говорит, что веселых комментариев нигде не оставляет, однако сам радуется, что оккупантам их деяния в Украине возвращаются кармой.

Но самым большим праздником для украинцев считает поход "Вагнера" на Москву.

"Я не думаю, что это была постанова. Там было сбито несколько самолетов, определенное количество людей погибло. Это точно была не постанова, и это было прекрасно. Но не оказалось достаточного количества яиц, ну уже не жилец", - говорит спецназначенец.

Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы погиб в авиакатастрофе (фото: росСМИ)

Поход "Вагнера" на Москву

Напомним, что вечером 23 июня 2023 года глава "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил военных Министерства обороны России в обстреле тыловых позиций вагнеровцев. От него также прозвучали обвинения в адрес Министра обороны РФ Шойгу.

Бунт Пригожина поддержали Российский добровольческий корпус, неонацистская террористическая группировка ДШРГ "Русич".

Впоследствии Пригожин заявил, что его ЧВК заняла военные объекты России в Ростове-на-Дону. В Воронеже начала гореть нефтебаза и звучала воздушная тревога. Тем временем российская авиация нанесла несколько ударов по трассе М-4, по которой двигались бойцы ЧВК "Вагнер".

В конфликт якобы вмешался самопровозглашенный президент РБ Лукашенко, и Пригожин принял его предложение развернуть войска.

В результате до Москвы "Вагнер" не дошел. Евгений Пригожин должен был поехать в Беларусь, а самих наемников ЧВК не должны преследовать за "заслуги на фронте".

23 августа 2023 года Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и некоторые другие руководители ЧВК попали в авиакатастрофу во время рейса Москва - Санкт-Петербург.