Спецподразделению ВСУ на тяжелом направлении нужна помощь: объявлен срочный сбор средств

Речь идет о двух беспилотниках, которые помогут защитникам Украины корректировать огонь по живой силе и технике интервентов.

"Люди, очень серьезная просьба помочь купить два дрона с тепловизором для спецподразделения на тяжелом направлении... Продолжаются адские бои, работает вражеская арта, у нас много погибших и раненых, нужны дроны, корректирующие огонь по врагу", - говорится в публикации.

Волонтеры объявили сбор на БПЛА Autel Evo II Dual Enterprise Rugged Bundle (640t), цена которых составляет 315 тысяч гривен, а на две модели - со скидкой по 300 тысяч гривен.

"Мои дорогие люди, очень прошу помочь. У меня тысячи подписчиков, если каждый человек переведет хоть 10,50 грн, мы быстро соберем! Каждая копейка - это помощь. У меня уже есть 43 тыс." - пишет Юсупова.

Бойцам ВСУ срочно нужны дроны для корректировки огня по противнику (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

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