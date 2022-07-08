Спецпідрозділу ЗСУ на важкому напрямку потрібна допомога: оголошено терміновий збір коштів

Йдеться про два безпілотники, які допоможуть захисникам України коригувати вогонь по живій силі та техніці інтервентів.

"Люди, дуже серйозне прохання допомогти купити два дрони з тепловізором для спецпідрозділу на важкому напрямку... Тривають адські бої, працює ворожа арта, в нас багато загиблих та поранених, потрібні дрони, які коректують вогонь по ворогу", - йдеться в публікації.

Волонтери оголосили збір на БПЛА Autel Evo II Dual Enterprise Rugged bundle (640t), ціна яких становить 315 тисяч гривень, а на дві моделі - зі знижкою по 300 тисяч гривень.

"Мої дорогі люди, дуже прошу допомогти. В мене тисячі підписників, якщо кожна людина переведе хоч 10,50 грн, ми швидко зберемо! Кожна копійка, це допомога. В мене вже є 43 тис." - пише Юсупова.

Бійцям ЗСУ терміново потрібні дрони для коригування вогню по противнику (фото: facebook.com/nataliiayusupova)

Реквізити для надання фінансової допомоги: