Спецподразделению ВСУ на тяжелом направлении нужна помощь: объявлен срочный сбор средств
Украинцев просят о срочной помощи в сборе средств на покупку дронов с тепловизором для подразделения ВСУ, которое сражается против российских оккупантов на одном из самых "горячих" направлений.
Об этом рассказала известный волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
Речь идет о двух беспилотниках, которые помогут защитникам Украины корректировать огонь по живой силе и технике интервентов.
"Люди, очень серьезная просьба помочь купить два дрона с тепловизором для спецподразделения на тяжелом направлении... Продолжаются адские бои, работает вражеская арта, у нас много погибших и раненых, нужны дроны, корректирующие огонь по врагу", - говорится в публикации.
Волонтеры объявили сбор на БПЛА Autel Evo II Dual Enterprise Rugged Bundle (640t), цена которых составляет 315 тысяч гривен, а на две модели - со скидкой по 300 тысяч гривен.
"Мои дорогие люди, очень прошу помочь. У меня тысячи подписчиков, если каждый человек переведет хоть 10,50 грн, мы быстро соберем! Каждая копейка - это помощь. У меня уже есть 43 тыс." - пишет Юсупова.
Бойцам ВСУ срочно нужны дроны для корректировки огня по противнику (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Реквизиты для оказания финансовой помощи:
- Пайпал pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталия
- 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
- 5358385320002464 Монобанк
- 5375411504293973 Монобанк
Напомним, ранее украинские защитники показали видео, как с помощью дронов уничтожают позиции врага.
Добавим, перед этим мы писали, что в Днепре объявили сбор средств для покупки ударных беспилотников.