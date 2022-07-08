Спецпідрозділу ЗСУ на важкому напрямку потрібна допомога: оголошено терміновий збір коштів
Українців просять про термінову допомогу в зборі коштів на покупку дронів з тепловізором для підрозділу ЗСУ, який б'ється з російськими окупантами на одному з "найгарячіших" напрямків.
Про це розповіла відомий волонтер Наталія Юсупова у своєму Facebook.
Йдеться про два безпілотники, які допоможуть захисникам України коригувати вогонь по живій силі та техніці інтервентів.
"Люди, дуже серйозне прохання допомогти купити два дрони з тепловізором для спецпідрозділу на важкому напрямку... Тривають адські бої, працює ворожа арта, в нас багато загиблих та поранених, потрібні дрони, які коректують вогонь по ворогу", - йдеться в публікації.
Волонтери оголосили збір на БПЛА Autel Evo II Dual Enterprise Rugged bundle (640t), ціна яких становить 315 тисяч гривень, а на дві моделі - зі знижкою по 300 тисяч гривень.
"Мої дорогі люди, дуже прошу допомогти. В мене тисячі підписників, якщо кожна людина переведе хоч 10,50 грн, ми швидко зберемо! Кожна копійка, це допомога. В мене вже є 43 тис." - пише Юсупова.
Бійцям ЗСУ терміново потрібні дрони для коригування вогню по противнику (фото: facebook.com/nataliiayusupova)
Реквізити для надання фінансової допомоги:
- Пайпал pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
- 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
- 5358385320002464 Монобанк
- 5375411504293973 Монобанк
Нагадаємо, раніше українські захисники показали відео, як за допомогою дронів знищують позиції ворога.
Додамо, перед цим ми писали, що в Дніпрі оголосили збір коштів для купівлі ударних безпілотників.