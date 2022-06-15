Эта специя способна заменить дорогостоящие аптечные препараты: заявление ученых

Речь идет о специи, которая придает блюдам экзотический восточный вкус, а также окрашивает желтым цветом. Конечно же это куркума!

Врач говорит, что в течение тысячелетий куркума была не только основной специей в индийских и китайских диетах, но и естественным средством в традиционной индийской и китайской медицине.

Чем ценна куркума?

Специя содержит куркумин - активное соединение, которое и придает куркуме желтый цвет. Куркумин составляет от 3% до 5% куркумы.

Натуральный куркумин также является пищевой добавкой, одобренной Всемирной организацией здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Куркумин приравнивают к аптечным противовоспалительным препаратам

Клинические исследования доказали, что куркумин является биологически активным фитохимическим веществом с сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Натуральный куркумин может удалять вредные свободные радикалы в организме, защищать клетки и замедлять процесс старения клеток.

Противовоспалительное действие куркумина можно сравнить с эффектом большинства противовоспалительных препаратов, особенно в форме экстракта, но куркумин не имеет побочных эффектов.

Какие болезни можно предотвратить, употребляя куркумин

Многих хронических заболеваний, связанные с воспалением, можно избежать ежедневно употребляя куркумин. Таких, как болезни сердца, диабет, болезнь Альцгеймера, метаболический синдром, рак и различные дегенеративные заболевания и тому подобное.

ВОЗ рекомендует, в сутки потреблять от 0 до 3 мг куркумина на килограмм массы тела. Например, для взрослого весом 60 кг суточное потребление не должно превышать 180 мг.

Саму специю можно есть ложками

Медик говорит, что куркума является очень безопасной пищей без побочных эффектов и стоит она недорого.

Способ употребления куркумы очень прост: насыпьте в рот столовую ложку (три чайных) куркумы (примерно 2-3 грамма), затем сделайте глоток теплой воды.