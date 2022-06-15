Эта специя способна заменить дорогостоящие аптечные препараты: заявление ученых

Медики назвали специю, которая считается самой полезной. Ее можно есть ежедневно хоть ложками, а можно принимать добавки с вытяжкой из нее.
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Речь идет о специи, которая придает блюдам экзотический восточный вкус, а также окрашивает желтым цветом. Конечно же это куркума!
Врач говорит, что в течение тысячелетий куркума была не только основной специей в индийских и китайских диетах, но и естественным средством в традиционной индийской и китайской медицине.
Специя содержит куркумин - активное соединение, которое и придает куркуме желтый цвет. Куркумин составляет от 3% до 5% куркумы.
Натуральный куркумин также является пищевой добавкой, одобренной Всемирной организацией здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.
Клинические исследования доказали, что куркумин является биологически активным фитохимическим веществом с сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Натуральный куркумин может удалять вредные свободные радикалы в организме, защищать клетки и замедлять процесс старения клеток.
Противовоспалительное действие куркумина можно сравнить с эффектом большинства противовоспалительных препаратов, особенно в форме экстракта, но куркумин не имеет побочных эффектов.
Многих хронических заболеваний, связанные с воспалением, можно избежать ежедневно употребляя куркумин. Таких, как болезни сердца, диабет, болезнь Альцгеймера, метаболический синдром, рак и различные дегенеративные заболевания и тому подобное.
ВОЗ рекомендует, в сутки потреблять от 0 до 3 мг куркумина на килограмм массы тела. Например, для взрослого весом 60 кг суточное потребление не должно превышать 180 мг.
Медик говорит, что куркума является очень безопасной пищей без побочных эффектов и стоит она недорого.
Способ употребления куркумы очень прост: насыпьте в рот столовую ложку (три чайных) куркумы (примерно 2-3 грамма), затем сделайте глоток теплой воды.
Ранее мы писали, продукты какого цвета самые полезные для здоровья.
Также сообщалось, что куркуму можно вырастить на собственном подоконнике.