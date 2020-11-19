Эта специя приводит к набору веса: главное - не злоупотреблять

Диетолог рассказала про специю, которая может привести к набору лишнего веса, если ей слишком увлекаться. Речь идет о соли, но отказываться от нее полностью также не стоит.

О том, сколько нужно употреблять соли и почему от соленой пищи набирают вес, рассказала известный специалист по питанию Светлана Фус в своем Instagram.

Диетолог говорит, что соль жизненно необходима для обменных процессов, но в небольшом количестве.

Соль нужна человеку для регуляции водно-солевого баланса организма, поддержания тонуса мышц, в том числе сердечной мышцы, для функционирования нервной системы. ⁣⁣⠀

"Она входит в состав мягких тканей организма, межклеточной жидкости, лимфы, а также костей. Ее можно обнаружить в желудочном соке, поте и слезе", - написала Фус и добавила, что соль мы можем получить только с едой.

При этом избыток соли вреден. Диетолог советует отказаться от привычки все щедро досаливать, а также контролировать употребление переработанных продуктов, таких как чипсы, сушеная рыба, копченые сыры, колбасы, сосиски, соленое печенье и прочее.

При избытке соли увеличивается нагрузка на сердце, почки, в организме задерживается вода, что приводит к набору веса.

Кроме того соль способствует перееданию - ведь она один из лучших усилителей вкуса. Соленая пища пробуждает аппетит, способствуя съедать лишнее.

"Норма соли в среднем 5 г в день для досаливания пищи. Всю остальную соль мы получаем с продуктами питания", - добавила диетолог.

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