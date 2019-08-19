Зеленский просит Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Президент напомнил о трагедиях народов

Президент Украины Владимир Зеленский просит Израиль признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом он сказал брифинге по итогам переговоров с Биньямином Нетаньяху, передает корреспондент РБК-Украина.

Как напомнил Зеленский, Украина и Израиль имеют давние тесные исторические связи, а народы вместе пережили трагедии новейшей истории.

"Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа",- сказал украинский президент.

Напомним, по состоянию на осень 2019 года около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Однако Израиль традиционно отказывается признавать Голодомор геноцидом.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2018 года абсолютное большинство граждан (79%) считали, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, отрицали Голодомор-геноцид 12% респондентов, а 9% не определились со своей позицией.

В октябре 2018 года считали виновным в организации Голодомора лично Сталина 47% граждан Украины, в целом центральное руководство СССР - 39% респондентов.

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, потери Украины от Голодомора в целом составляют 3 млн 943 тыс. человек. Историки называют цифры до 7 млн человек.