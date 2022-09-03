Как подготовиться к возможной радиационной аварии: Минздрав дал рекомендации

Министерство здравоохранения опубликовало памятку, что нужно иметь дома, чтобы защититься от последствий радиационной аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав .

"Несмотря на международный надзор за работой Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, лучше быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе связанным с распространением радиации", - отмечают в министерстве.

Там уточняют, что защитить себя от воздействия радиации можно только при соблюдении трех основных правил:

находиться в укрытии; следить за официальной информацией; следовать указаниям органов власти.

Однако, если в вашей местности произошла радиационная авария, ее можно переждать в помещении.

Что нужно подготовить заранее?