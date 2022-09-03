ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как подготовиться к возможной радиационной аварии: Минздрав дал рекомендации

Новина українською →
Киев, Суббота 03 сентября 2022 12:23
Как подготовиться к возможной радиационной аварии: Минздрав дал рекомендации Фото: как подготовиться к возможной радиационной аварии (Корпусенко Борис / УНИАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство здравоохранения опубликовало памятку, что нужно иметь дома, чтобы защититься от последствий радиационной аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

"Несмотря на международный надзор за работой Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, лучше быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе связанным с распространением радиации", - отмечают в министерстве.

Там уточняют, что защитить себя от воздействия радиации можно только при соблюдении трех основных правил:

  1. находиться в укрытии;
  2. следить за официальной информацией;
  3. следовать указаниям органов власти.

Однако, если в вашей местности произошла радиационная авария, ее можно переждать в помещении.

Что нужно подготовить заранее?

  • скотч, пленку, плотную ткань и т.п.;
  • средства гигиены: мыло, шампунь;
  • пластиковые герметичные пакеты, сменная одежда и обувь;
  • еда и вода;
  • лекарственные средства;
  • средства связи;
  • документы.

Как подготовиться к возможной радиационной аварии: Минздрав дал рекомендации

Напомним, ранее Минздрав рассказал о йодной профилактике при радиационной аварии, которая может случиться на ядерных установках атомной станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
радиационная опасность Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"