Эти натуральные средства помогут заменить антидепрессанты: не вызывают зависимости

Как известно, антидепрессанты помогают вылечить расстройство, но могут вызвать привыкание. Поэтому лучше прибегать к крайним мерам и помогать своему здоровью с помощью натуральных средств.

Шафран

Это растение помогает действенно убрать симптомы депрессии и тревожности. Но эксперты советуют консультироваться с врачом, прежде чем ее употреблять. Все потому, что могут быть побочные эффекты.

Эфирное масло лаванды

Такое масло улучшает самочувствие и убирает тревожность. В частности, если масло применять регулярно, это снизит риск развития психических расстройств.

Фолиевая кислота

Специалисты говорят, что нехватка этого вещества в организме может привести к появлению депрессивного состояния. Поэтому ежедневно стоит есть 500 микрограммов фолиевой кислоты. Она есть в составе бобов, чечевицы, темных листовых овощей, авокадо и в семенах подсолнечника.

Цинк

Он помогает улучшить мозговую деятельность и бороться с депрессией. Также он содержится в орехах, семенах подсолнечника и тыквы, бобовых и цитрусах.

Отметим, что современные антидепрессанты - достаточно действенные и неплохо переносятся пациентами. Однако, у 70% пациентов возникают проблемы с приверженностью к лечению; треть лиц прекращает прием антидепрессантов из-за ухудшения самоощущения в течение уже первого месяца и почти половина - в течение первых трех месяцев.