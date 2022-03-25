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В России санкции привели к дефициту антидепрессантов и противозачаточных средств

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Москва, Пятница 25 марта 2022 05:37
В России санкции привели к дефициту антидепрессантов и противозачаточных средств Аптека (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Россияне бросились запасаться антидепрессантами, снотворными и противозачаточными средствами. Это связано с уходом с российского рынка некоторых производителей лекарств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Данные о продажах, собранные аналитической компанией DSM Group, показали, что с 28 февраля по 13 марта россияне купили в аптеках 270,5 млн лекарственных средств на 98,6 млрд рублей (1,04 млрд долларов). Это сопоставимо с данными продаж за весь январь, когда россияне купили в аптеках 288 млн товаров на 100 млрд рублей.

Последние данные свидетельствуют о росте спроса на препараты иностранного производства. В частности, резко возрос спрос на антидепрессанты, снотворное, инсулин, противораковые и сердечные препараты, гормоны и противозачаточные средства. У некоторых российских производителей лекарств также возникают проблемы с поиском ингредиентов, необходимых для производства их продукции.

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