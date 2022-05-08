Из-за этих лекарств можно набрать вес: список препаратов с побочными эффектами

Врач назвал список препаратов, из-за курса приема которых может увеличиваться вес. Однако это можно предотвратить.

Речь идет о некоторых антидепрессантах

"Действительно увеличение веса тела может быть побочным эффектом некоторых антидепрессантов, но это бывает далеко не у всех, все индивидуально", - пишет медик.

Евгений Скрипник говорит, что увеличение веса от антидепрессантов не связано с изменением гормонального фона.

Это может быть возникать за счет чрезмерного повышения аппетита.

Также часто на фоне депрессии может возникать снижение настроения, "заедание" стресса, уменьшение подвижности, активности. Это все может приводить к увеличению веса.

Названия препаратов, влияющих на вес

Среди лидеров, который вызывает такое побочное действие из группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) - Пароксетин.

А вот меньше всего это побочное действие вызывают, даже наоборот - уменьшение веса тела - Сертралин, Флуоксетин.

Также из препаратов из группы СИОЗС/Н (Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина) - Дулоксетин уменьшает аппетит и тем самым вес!

Венлафаксин из этой группы не влияет на аппетит и вес.

Препараты, имеющие много "побочек"

"Трициклические антидепрессанты (Амитриптилин, Имипрамин (Клофранил, Анафранил), Доксепин), их назначаем значительно реже, чем препараты из группы СИОЗС (Эсциталопрам, Циталопрам, Пароксетин, Сертралин, Флуоксетин) в связи с частыми побочными действиями, такими как запор, сухость во рту, сонливость, набор веса.

Сюда же можно отнести Миртазапин и Миасер.

Повышение веса может быть связано не с антидепрессантами, а с образом жизни

К человеку, который раньше ничего не хотел есть, не было интереса к еде, не было желания что-то делать, была апатия, в процессе лечения возвращается аппетит, человек успокаивается и начинает снова получать удовольствие от еды. Из-за этого может увеличиваться вес.

Чтобы такого не произошло, в процессе лечения депрессии стоит следить за своим рационом, быть активным физически.

В случае необходимости надо обратиться к своему лечащему врачу для возможной замены препаратов.

"Главное: вероятное увеличение веса тела не является причиной отказа от приема лекарств, когда это нужно и не является причиной отмены лекарств", - подытожил врач.