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Эти натуральные средства помогут заменить антидепрессанты: не вызывают зависимости

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Вторник 17 мая 2022 08:01
Эти натуральные средства помогут заменить антидепрессанты: не вызывают зависимости Чем можно заменить антидепрессанты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны люди испытывают стресс и тревогу. В результате может развиться депрессия и чтобы справиться с этими симптомами, врачи прописывают антидепрессанты. Однако они могут вызвать зависимость.

Поэтому специалисты поделились натуральными средствами, которые помогают справиться со стрессом и не вызывают привыкания, сообщает Storinka.

Как известно, антидепрессанты помогают вылечить расстройство, но могут вызвать привыкание. Поэтому лучше прибегать к крайним мерам и помогать своему здоровью с помощью натуральных средств.

Шафран

Это растение помогает действенно убрать симптомы депрессии и тревожности. Но эксперты советуют консультироваться с врачом, прежде чем ее употреблять. Все потому, что могут быть побочные эффекты.

Эфирное масло лаванды

Такое масло улучшает самочувствие и убирает тревожность. В частности, если масло применять регулярно, это снизит риск развития психических расстройств.

Фолиевая кислота

Специалисты говорят, что нехватка этого вещества в организме может привести к появлению депрессивного состояния. Поэтому ежедневно стоит есть 500 микрограммов фолиевой кислоты. Она есть в составе бобов, чечевицы, темных листовых овощей, авокадо и в семенах подсолнечника.

Цинк

Он помогает улучшить мозговую деятельность и бороться с депрессией. Также он содержится в орехах, семенах подсолнечника и тыквы, бобовых и цитрусах.

Отметим, что современные антидепрессанты - достаточно действенные и неплохо переносятся пациентами. Однако, у 70% пациентов возникают проблемы с приверженностью к лечению; треть лиц прекращает прием антидепрессантов из-за ухудшения самоощущения в течение уже первого месяца и почти половина - в течение первых трех месяцев.

Ранее мы сообщали, что врач развеял основные мифы об антидепрессантах, в которые верят украинцы.

Также мы опубликовали список лекарств, через которые можно набрать лишний вес.

Кроме того, читайте, что в России санкции привели к дефициту антидепрессантов и противозачаточных средств.

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