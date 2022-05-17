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Ці натуральні засоби допоможуть замінити антидепресанти: не викликають залежності

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Вівторок 17 травня 2022 08:01
Ці натуральні засоби допоможуть замінити антидепресанти: не викликають залежності ЧИм можна замінити антидепресанти (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час війни люди відчувають стрес та тривогу. В результаті може розвинутися депресія та щоб впоратися з цими симптомами, лікарі прописують антидепресанти. Однак, вони можуть спричинити залежність.

Тому фахівці поділились поділились натуральними засобами, які допомагають впоратися зі стресом і не викликають звикання, повідомляє Storinka.

Як відомо, антидепресанти допомагають вилікувати розлад, але можуть викликати звикання. Тому краще вдаватися до крайніх заходів і допомагати своєму здоров'ю за допомогою натуральних засобів.

Шафран

Ця рослина допомагає дієво прибрати симптоми депресії та тривожності. Але експерти радять консультуватися з лікарем, перш ніж її вживати. Все тому, що можуть бути побічні ефекти.

Ефірна олія лаванди

Така олія покращує самопочуття та прибирає тривожність. Зокрема, якщо масло застосовувати регулярно, це знизить ризик розвитку психічних розладів.

Фолієва кислота

Фахівці кажуть, що нестача цієї речовини в організмі може призвести до появи депресивного стану. Тому щодня варто їсти 500 мікрограмів фолієвої кислоти. Вона є у складі бобів, сочевиці, темних листових овочів, авокадо та у насінні соняшника.

Цинк

Він допомагає покращити мозкову діяльність та боротися з депресією. Також він міститься у горіхах, насінні соняшнику та гарбуза, бобових та цитрусах.

Зазначимо, що сучасні антидепресанти - достатньо дієві та непогано переносяться пацієнтами. Однак, у 70 % пацієнтів виникають проблеми з прихильністю до лікування; третина осіб припиняє приймання антидепресантів через погіршення самочуття протягом уже першого місяця і майже половина - протягом перших трьох місяців.

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