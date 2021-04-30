Не спешите выбрасывать! Эти продукты спокойно можно есть просроченными

Врачи-диетологи говорят, что ряд продуктов можно спокойно употреблять в пищу даже после того, как сроку их годности пришел конец. Некоторые из них совершенно не портятся. Какие продукты нельзя спешить выбрасывать - читайте далее в нашем материале.

Консервы

Диетологи говорят, что такие продукты могут быть годными к употреблению около трех лет при условии соблюдения их правильного хранения.

Шоколад

Это может прозвучать странно, но шоколад вообще не имеет срока годности, если держать его в темном месте. Даже корочка, которая со временем образуется на нем, полностью безопасна для употребления.

Макароны

Хотя производители, как правило, указывают на макаронных изделиях срок годности, эти продукты никогда не портятся.

Замороженные овощи

Если овощи держать в морозилке, то они могут храниться много лет. И хотя со временем они теряют вкус, употреблять этот продукт вполне безопасно.

Виски

Этому алкогольному напитку длительное хранение идет только на пользу, но это при условии соблюдения правил его хранения.

Твердые сорта сыров

Твердые сыры не имеют срока годности. Их вполне безопасно употреблять даже с появлением плесени, в отличие от мягких сыров.

Соленья

Квашеные огурцы, помидоры, капуста и другие засоленные овощи могут храниться более двух лет.