Не поспішайте викидати! Ці продукти спокійно можна їсти простроченими

Лікарі-дієтологи кажуть, що ряд продуктів можна спокійно вживати в їжу навіть після того, як терміну їхньої придатності прийшов кінець. Деякі з них абсолютно не псуються. Які продукти не можна поспішати викидати - читайте далі в нашому матеріалі.

Консерви

Дієтологи кажуть, що такі продукти можуть бути придатними до вживання близько трьох років за умови дотримання їх правильного зберігання.

Шоколад

Це може звучати дивно, але шоколад взагалі не має терміну придатності, якщо тримати його в темному місці. Навіть скоринка, яка з часом утворюється на ньому, повністю безпечна для вживання.

Макарони

Хоча виробники, як правило, вказують на макаронних виробах термін придатності, ці продукти ніколи не псуються.

Заморожені овочі

Якщо овочі тримати в морозилці, то вони можуть зберігатися багато років. І хоча з часом вони втрачають смак, вживати цей продукт цілком безпечно.

Віскі

Цьому алкогольному напою тривале зберігання йде тільки на користь, але це за умови дотримання правил його зберігання.

Тверді сорти сирів

Тверді сири не мають терміну придатності. Їх цілком безпечно вживати навіть з появою цвілі, на відміну від м'яких сирів.

Соління

Квашені огірки, помідори, капуста та інші засолені овочі можуть зберігатися більше двох років.